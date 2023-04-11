В Госдуме рассказали о новом механизме вручения повесток

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов рассказал о новом механизме вручения повесток военнообязанным россиянам. Теперь её могут считать полученной, когда она появится в личном кабинете. При этом ранее депутат утверждал, что электронные повестки не заменят бумажные.
Сегодня, 11 апреля, Госдума рассмотрит поправки в закон о едином реестре военнообязанных, сообщает «Парламентская газета». В прежней редакции законопроект 2018 года предполагал возможность рассылки повесток по почте в дополнение к их вручению лично призывникам.
Также стало известно, что злостных уклонистов могут начать лишать водительских прав, у них могут отобрать возможность брать кредиты и открывать ИП. Кроме того, им могут запретить выезд за пределы территории РФ.