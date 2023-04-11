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В Белгородской области обнаружили три боеприпаса времён ВОВ

11 апреля 2023, 17:41
Фото: 1MI
Все взрывоопасные предметы изъяли и ликвидировали на специальном полигоне, сообщили в региональном МЧС.
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МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 11 апреля нашли в селе Сажное Яковлевского района. На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 50 мм, который сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.

Второй взрывоопасный предмет также нашли 11 апреля. Этот боеприпас находился в селе Казначеевка Валуйского горокруга. Взрывотехники изъяли одну артиллерийскую мину 50 мм времён ВОВ.

Последний боеприпас обнаружили в селе Чураево Шебекинского района. Одна артиллерийская мина 50 мм также сохранилась со времён ВОВ.

Все боеприпасы были вывезены на специальный полигон и там ликвидированы.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
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#Александра Склярова#Боеприпасы вов#Боеприпасы#Происшествия#МЧС#Белгородская область
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