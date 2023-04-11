В Белгородской области обнаружили три боеприпаса времён ВОВ

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 11 апреля нашли в селе Сажное Яковлевского района. На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 50 мм, который сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.