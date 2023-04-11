В Белгородской области не устанавливают бесплатно брекеты детям

Чиновник отметил, что данный вид помощи ни в одном регионе в программу ОМС не включён. В свою очередь главный врач ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» Александр Пономарёв подтвердил, что брекет-системы не входят в ОМС, но если ребёнок младше 12 лет, можно попробовать решить проблему пластинками, которые могут установить бесплатно.