Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Изображение материала

В Белгородской области не устанавливают бесплатно брекеты детям

11 апреля 2023, 08:11
Фото: 1MI
Об этом заявил глава регионального министерства здравоохранения Андрей Иконников. Он добавил, что квот на бесплатную установку брекетов нет по всей России.

В ходе прямой линии, которая состоялась 10 апреля, у регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова поинтересовались, есть ли в Белгородской области квоты на установку брекетов ребёнку, если они необходимы по медицинским показаниям.

Чиновник отметил, что данный вид помощи ни в одном регионе в программу ОМС не включён. В свою очередь главный врач ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» Александр Пономарёв подтвердил, что брекет-системы не входят в ОМС, но если ребёнок младше 12 лет, можно попробовать решить проблему пластинками, которые могут установить бесплатно.

Напомним, за платное лечение зубов ребёнку родители могут получить вычет. Положен он как при обычном, так и при дорогостоящем лечении. Его вид указан в справке, выданной клиникой.

Стоматолог рассказал, что такое стоматит и как его вылечить
Узнать подробнее
Читайте также:
Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубовНа пороге стоматологии в Белгороде обнаружили трупВ детской стоматологии в Белгороде принимали в два раза больше детей, чем положено
#Стоматолог#ОМС#Брекеты#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия
Сегодня, 07:50
В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку
Сегодня, 04:56
Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
Сегодня, 06:29
Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей
Сегодня, 04:36