В Белгородской области не устанавливают бесплатно брекеты детям

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В ходе прямой линии, которая состоялась 10 апреля, у регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова поинтересовались, есть ли в Белгородской области квоты на установку брекетов ребёнку, если они необходимы по медицинским показаниям.
Чиновник отметил, что данный вид помощи ни в одном регионе в программу ОМС не включён. В свою очередь главный врач ОГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника г. Белгорода» Александр Пономарёв подтвердил, что брекет-системы не входят в ОМС, но если ребёнок младше 12 лет, можно попробовать решить проблему пластинками, которые могут установить бесплатно.
Напомним, за платное лечение зубов ребёнку родители могут получить вычет. Положен он как при обычном, так и при дорогостоящем лечении. Его вид указан в справке, выданной клиникой.