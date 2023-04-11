Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Министерство обороны Российской Федерации выпустило новый приказ, в котором подробно описаны порядок отбора кандидатов на вступление в добровольческие отряды, зачисления в такие формирования и другие важные моменты. Приказ «Об определении порядка поступления граждан Российской Федерации в добровольческие формирования, пребывания в них и исключения из них, требований, предъявляемых к гражданам Российской Федерации, поступающим в добровольческие формирования и пребывающим в них, а также порядка заключения контракта гражданами Российской Федерации о пребывании в добровольческом формировании и типовой формы контракта» был опубликован 7 марта 2023 года.
Новый приказ, устанавливающий понятный порядок зачисления желающих в добровольческие формирования и подписания контракта для участия в СВО, включает 33 страницы. Это первый за последнее время документ, согласно которому упорядочивается схема набора в добровольческие отряды. Как отмечают эксперты, его разработка во многом была обусловлена увеличением числа желающих записаться в добровольческие формирования с целью участия в СВО, выполнения соответствующих боевых задач и обязанностей, которые предполагает военная служба.
Все требования, которые предъявляются к кандидатам на вступление в добровольческие формирования и на подписание контракта, перечислены в приказе Министерства обороны Российской Федерации. Стоит отметить, что в тексте приказа не прописаны возрастные критерии для потенциальных добровольцев. Здесь стоит обратиться к установленным нормам закона РФ, согласно которым добровольцем может стать гражданин, достигший 18 лет.
Стоит отметить, что граждане, прошедшие отбор и принятые в добровольческие формирования, получат те же льготы, что и военнослужащие: соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.
Исходя из положений нового приказа, кандидат на вступление в добровольческие формирования должен обращаться в военкомат по своему месту жительства с заявлением. Вместе с заявлением гражданин подает несколько бланков, которые заполняет самостоятельно, и указывает следующую информацию:
На этапе рассмотрения таких документов в военкоматах будут отсеивать кандидатов на вступление в добровольческие формирования, у которых есть судимость и проблемы с законом, связанные с наркотиками. В добровольческие формирования не смогут вступить белгородцы, которые не имеют опыта военной срочной либо альтернативной службы, а также лица без российского гражданства.
Кандидаты, прошедшие первичный отбор, далее проходят медицинскую комиссию. В добровольческие формирования зачисляются те граждане, которых признают годными к военной службе. Это мужчины, женщины без серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, без склонности к неврозам, депрессиям, не употребляющие наркотики и не имеющие проблем с алкоголем. В добровольческие формирования не зачисляют граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кандидатов с увечьями.
Еще один этап отбора — проверка уровня физической подготовки. Нормативы, которым должны соответствовать кандидаты на зачисление в добровольческие формирования, прописаны в приказе Министерства обороны Российской Федерации. В частности, это время, за которое граждане должны пробежать дистанцию в 100 м:
Финальный этап — принятие комиссией решения о зачислении граждан в добровольческие формирования и подписание контракта с ВС РФ. После его заключения добровольцы отправляются в зону проведения специальной военной операции на шесть, восемь месяцев или на один год.
Публикация нового приказа Министерства обороны РФ в преддверии начала весеннего призыва породила массу слухов, связанных главным образом с возможным объявлением второй волны частичной мобилизации. Напомним, частичная мобилизация началась в сентябре 2022 года.
В начале 2023 года в СМИ появлялась информация о том, что в Минобороны РФ планируют увеличить численность армии до полутора миллионов человек, причем 400 тысяч предполагается призвать за счет участников добровольческих формирования. Более 400 тысяч собираются пригласить на военную службу по контракту.
Стоит отметить, что официальных заявлений по поводу второй волны частичной мобилизации не делали ни Главнокомандующий ВС РФ, ни представители Министерства обороны Российской Федерации. Напротив, власти утверждали, что подобные мероприятия не планируются. В частности, об этом заявлял начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил, контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач».
В марте 2023 года об отсутствии планов по проведению второй волны частичной мобилизации в РФ заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По всей Российской Федерации 1 апреля 2023 года начались мероприятия в рамках весеннего призыва на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Порядок призыва не изменился: по-прежнему повестки получают мужчины, достигшие 18 лет, не старше 27 лет, не числящиеся в запасе. В Белгороде повестки также приходят гражданам с целью уточнения учетных данных и для прохождения медицинской комиссии.
Официальной информации о возможности отправки срочников на СВО не поступало. Все заявления, которые ранее делали представители Министерства обороны РФ, касались невозможности таких мероприятий. Так, глава Комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов утверждал, что пребывание солдат срочной службы в зоне СВО не планируется.
«Конечно, не поедут. Вообще в новых регионах военнослужащих-срочников не будет как таковых ни в каком виде. Пока во всяком случае».
Впрочем, позднее, 7 апреля 2023 года, Андрей Картаполов заявил, что срочники могут быть приглашены в миротворческий контингент, отметив, что подобные мероприятия предусмотрены исключительно на добровольной основе.