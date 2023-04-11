Министерство обороны Российской Федерации выпустило новый приказ, в котором подробно описаны порядок отбора кандидатов на вступление в добровольческие отряды, зачисления в такие формирования и другие важные моменты. Приказ «Об определении порядка поступления граждан Российской Федерации в добровольческие формирования, пребывания в них и исключения из них, требований, предъявляемых к гражданам Российской Федерации, поступающим в добровольческие формирования и пребывающим в них, а также порядка заключения контракта гражданами Российской Федерации о пребывании в добровольческом формировании и типовой формы контракта» был опубликован 7 марта 2023 года.