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Published Сегодня, 18:29

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Улицу в Белгороде перекрыли из-за подозрительной коробки

11 апреля 2023, 18:29
Фото: ru.freepik.com
Однако вызов оказался ложным: белгородец просто не донёс посылку до пункта назначения, сообщили в «Открытом Белгороде».

Подозрительную коробку обнаружили белгородцы на проспекте Славы. Из-за неё улицу перекрыли, на месте работали кинологи. Правоохранительные органы обещали дать подробности по мере их поступления.

Однако информация у «Открытого Белгорода» появилась быстрее. Выяснилось, что коробка не представляет угрозы: почтовую посылку просто не донесли до нужного места. Оцепление улицы сняли.

Позже мэр Белгорода Валентин Демидов также прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсетях.

Поводов для беспокойства нет! На месте специалисты силовых ведомств обнаружили почтовую коробку.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Белгородцы сообщили об оцеплении здания Россельхознадзора
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