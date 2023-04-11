Улицу в Белгороде перекрыли из-за подозрительной коробки

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Подозрительную коробку обнаружили белгородцы на проспекте Славы. Из-за неё улицу перекрыли, на месте работали кинологи. Правоохранительные органы обещали дать подробности по мере их поступления.
Однако информация у «Открытого Белгорода» появилась быстрее. Выяснилось, что коробка не представляет угрозы: почтовую посылку просто не донесли до нужного места. Оцепление улицы сняли.
Позже мэр Белгорода Валентин Демидов также прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсетях.
Поводов для беспокойства нет! На месте специалисты силовых ведомств обнаружили почтовую коробку.
Валентин Демидов, мэр Белгорода