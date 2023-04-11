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Стало известно, кто построит в Белгороде полигон с элементами убежища за 451 млн

11 апреля 2023, 12:42
Фото: 1MI

«Хатман Групп» из Подмосковья построит в Белгороде полигонный комплекс

Стали известны результаты аукциона на строительство полигона с элементами убежища. Планируется, что работы для БЮИ МВД завершат ко 2 июня 2025 года, следует из данных сайта госзакупок.

В Белгороде к лету 2025 года построят полигонный комплекс с тиром, элементами убежища и полосой препятствий. Заказчиком выступает Белгородский юридический институт МВД России им. Путилина.

Известно, что исполнителя уже определили. Всего подавались две заявки. Строительством объектов займётся ООО «Хатман Групп» из Подмосковья. Цена контракта составила 451,2 млн рублей.

ООО «Хатман Групп» зарегистрировано в Химках в 2013 году. Гендиректором и учредителем компании является Анна Хиле. Общество осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Напомним, что на полигонном комплексе должны быть заглублённый тир, элементы убежища по гражданской обороне, полоса препятствий с мини-полигонами.

Помимо этого, объявлялась закупка на строительство отдельно стоящего склада вооружения и комнат хранения средств индивидуальной бронезащиты (СИБ). В этом случае на работы были готовы направить более 41 млн рублей.

В Белгороде построят полигон с элементами убежища и склад вооружения
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Строительство#Город#Бюи#Полигон#Убежище
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