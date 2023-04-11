Сезон клещей в Белгородской области в 2023 году

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
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Updated Сегодня, 15:41
По информации регионального управления Роспотребнадзора, на территории Белгородской области по итогам ежегодного мониторинга не зафиксировано клещевого вирусного энцефалита. При этом шанс подцепить клещевой боррелиоз есть. Об этом свидетельствует ежегодная регистрация случаев заболевания и результаты исследования отловленных клещей.
В ведомстве отметили, что в прошлом году всего зафиксировали 69 случаев заболевания клещевым боррелиозом, показатель заболеваемости составил 4,53 на 100 тыс. населения. Это в 1,7 раза выше показателя предыдущего года (2,69 на 100 тыс. населения).
С клещами на теле в прошлом году обратилось 1577 человек. Показатель обращаемости составил 103,55 случаев на 100 тыс. населения, что на 2,5% выше показателей 2021 года (101,01 на 100 тыс. населения).
Всего в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области было доставлено на исследование 1090 особей клещей, в том числе 640 клещей, снятых с людей. Из них 20,9% были заражены боррелиями.
По официальной информации, чаще всего (86%) клещи присасывались на приусадебных участках, дворовых территориях, дачах, лугах и неустановленных местах отдыха. На долю мест массового отдыха (парки, пляжи, рощи) приходится 6% от общего числа обратившихся, а по 4% — на леса и прибрежные территории водоёмов.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, за эпидсезон 2022 года от клещевого вирусного энцефалита на территории области привили 58 человек. Вакцинировали людей, которые планировали выезжать в эндемичные территории по данному заболеванию. Прививки платные. Желающие могут пройти вакцинацию в областной больнице Святителя Иоасафа.
Одним из важных направлений неспецифической профилактики инфекций, которые передаются при укусе клещами, остаётся индивидуальная защита людей. То есть в зоне, где есть опасность подцепить клещей, необходимо носить специальную защитную одежду и применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения. Если клещ присосался, лучше обратиться в травматологический пункт.
При удалении клеща самостоятельно стоит соблюдать следующие рекомендации:
Снятого клеща можно исследовать на наличие возбудителя в Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области или другие лаборатории.