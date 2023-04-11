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Сезон клещей в Белгородской области в 2023 году

11 апреля 2023, 15:39
Фото: 1MI

В Белгородской области участились случаи заболевания клещевым боррелиозом

Несмотря на то, что на территории региона по итогам мониторинга Роспотребнадзора клещевого вирусного энцефалита не зарегистрировано, белгородцы всё ещё могут заболеть клещевым боррелиозом. Как уберечь себя в период активизации клещей — в материале Бел.Ру.

Клещевой боррелиоз

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на территории Белгородской области по итогам ежегодного мониторинга не зафиксировано клещевого вирусного энцефалита. При этом шанс подцепить клещевой боррелиоз есть. Об этом свидетельствует ежегодная регистрация случаев заболевания и результаты исследования отловленных клещей.

В ведомстве отметили, что в прошлом году всего зафиксировали 69 случаев заболевания клещевым боррелиозом, показатель заболеваемости составил 4,53 на 100 тыс. населения. Это в 1,7 раза выше показателя предыдущего года (2,69 на 100 тыс. населения).

С клещами на теле в прошлом году обратилось 1577 человек. Показатель обращаемости составил 103,55 случаев на 100 тыс. населения, что на 2,5% выше показателей 2021 года (101,01 на 100 тыс. населения).

Всего в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области было доставлено на исследование 1090 особей клещей, в том числе 640 клещей, снятых с людей. Из них 20,9% были заражены боррелиями.

Где цепляли клещей

По официальной информации, чаще всего (86%) клещи присасывались на приусадебных участках, дворовых территориях, дачах, лугах и неустановленных местах отдыха. На долю мест массового отдыха (парки, пляжи, рощи) приходится 6% от общего числа обратившихся, а по 4% — на леса и прибрежные территории водоёмов.

Вакцинация

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за эпидсезон 2022 года от клещевого вирусного энцефалита на территории области привили 58 человек. Вакцинировали людей, которые планировали выезжать в эндемичные территории по данному заболеванию. Прививки платные. Желающие могут пройти вакцинацию в областной больнице Святителя Иоасафа.

Профилактика

Одним из важных направлений неспецифической профилактики инфекций, которые передаются при укусе клещами, остаётся индивидуальная защита людей. То есть в зоне, где есть опасность подцепить клещей, необходимо носить специальную защитную одежду и применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения. Если клещ присосался, лучше обратиться в травматологический пункт.

Самостоятельное удаление клещей

При удалении клеща самостоятельно стоит соблюдать следующие рекомендации:

  • захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожи;
  • место укуса продезинфицировать (70% спирт, 5% йод, одеколон);
  • после извлечения клеща тщательно вымыть руки с мылом;
  • если осталась чёрная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации (удаления).

Снятого клеща можно исследовать на наличие возбудителя в Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области или другие лаборатории.

 

 

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#Кристина Семенчук#Клещи#Роспотребнадзор#Сезон#Энцефалит#Общество#Белгородская область
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