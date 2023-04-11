Сезон клещей в Белгородской области в 2023 году

Одним из важных направлений неспецифической профилактики инфекций, которые передаются при укусе клещами, остаётся индивидуальная защита людей. То есть в зоне, где есть опасность подцепить клещей, необходимо носить специальную защитную одежду и применять современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения. Если клещ присосался, лучше обратиться в травматологический пункт.