«Регион 31», «Лёд+» и «Победа»: белгородцам предложили выбрать название для ФОКа

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков затронул тему названий спортивных объектов. В Майском к сдаче готовится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым покрытием, у которого пока нет никакого названия. Поэтому глава региона предложил белгородцам выбрать лучший из трёх вариантов названий.