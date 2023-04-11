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«Регион 31», «Лёд+» и «Победа»: белгородцам предложили выбрать название для ФОКа

11 апреля 2023, 05:29
Фото: 1MI
Три варианта названий губернатор опубликовал на своей странице и предложил белгородцам в течение суток выбрать лучший вариант.

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков затронул тему названий спортивных объектов. В Майском к сдаче готовится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым покрытием, у которого пока нет никакого названия. Поэтому глава региона предложил белгородцам выбрать лучший из трёх вариантов названий.

Предлагаю следующие названия, которые мне кажется были бы логичны, сообразны этому замечательному объекту «Регион 31», «Победа» и «Лёд +». Почему «+», потому что кроме льда там есть возможность заниматься ещё несколькими видами спорта. Давайте проголосуем. То название, которое наберёт большее количество голосов за ближайшие сутки, и получит этот замечательный объект.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Проголосовать за понравившийся вариант можно на странице губернатора в соцсетях.

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#Александра Склярова#ФОК#Название#Спорт#Строительство#Белгородская область#Майский#Вячеслав Гладков
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