«Регион 31», «Лёд+» и «Победа»: белгородцам предложили выбрать название для ФОКа

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков затронул тему названий спортивных объектов. В Майском к сдаче готовится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым покрытием, у которого пока нет никакого названия. Поэтому глава региона предложил белгородцам выбрать лучший из трёх вариантов названий.
Предлагаю следующие названия, которые мне кажется были бы логичны, сообразны этому замечательному объекту «Регион 31», «Победа» и «Лёд +». Почему «+», потому что кроме льда там есть возможность заниматься ещё несколькими видами спорта. Давайте проголосуем. То название, которое наберёт большее количество голосов за ближайшие сутки, и получит этот замечательный объект.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Проголосовать за понравившийся вариант можно на странице губернатора в соцсетях.