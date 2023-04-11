Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в пятницу, 7 апреля, правительством Российской Федерации было подписано постановление, выделяющее трём регионам 1 миллиард рублей.
Белгородская область также вошла в этот перечень: ей были выделены 800 млн рублей. Средства должны быть направлены на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий.
По мнению губернатора, документ, определяющий порядок распределения средств, опубликуют в течение ближайших двух недель.
Знаю, что коллективы, руководство этих предприятий ждут. Я надеюсь, что и мы сможем максимально быстро, потому что документы готовы с нашей стороны, эти деньги отдать тем, кто в них нуждается. И ждём восстановления в полном объёме. Знаю, что уже в этом году практически все предприятия после получения денег готовы ликвидировать все последствия прошедших обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области