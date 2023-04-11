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Порядка 2 млрд рублей потратят на закупку медоборудования в белгородские больницы

11 апреля 2023, 07:50
Фото: Bel.ru
МРТ, архивное фото
О планах по закупке нового медицинского оборудования в больницы Белгородской области в 2023 году рассказал во время брифинга министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В 2023 году на закупку медоборудования в Белгородской области выделят порядка 2 млрд рублей — из федерального и областного бюджетов.

Также Андрей Иконников отметил, что за 2021–2022 годы область приобрела 7 тыс. единиц медоборудования. Из них 233 единицы — тяжёлое оборудование. Потратили на всё 6,9 млрд рублей: при этом 2 млрд выделили из федерального бюджета.

Делают заявку, смотрим необходимость. И пока оборудование закупают — врачей готовят к его использованию по специальности. Потребности есть — жалоб на то, что оборудование стоит без дела, нет. Если мы покупаем его, то параллельно готовим специалистов.
Андрей Иконников

Так, в Старооскольскую окружную больницу Луки Крымского закупили аппараты МРТ — раньше такого оборудования там не было. В Чернянскую, Шебекинскую, Красноармейскую ЦРБ закупили томографы.

Закупили большое количество рентгеновского оборудования — взамен устаревших, 169 единиц. Приобрели совершенно новые аппараты УЗИ — другого класса, вместо тех, которые «исчерпали ресурс», а также многое другое.

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#Медицинское оборудование#Закупка оборудования#Районные больницы#Артем Черненко#Медицина#Касается каждого#Белгородская область#Андрей иконников
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