Порядка 2 млрд рублей потратят на закупку медоборудования в белгородские больницы

Также Андрей Иконников отметил, что за 2021–2022 годы область приобрела 7 тыс. единиц медоборудования. Из них 233 единицы — тяжёлое оборудование. Потратили на всё 6,9 млрд рублей: при этом 2 млрд выделили из федерального бюджета.