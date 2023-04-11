Порядка 2 млрд рублей потратят на закупку медоборудования в белгородские больницы

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В 2023 году на закупку медоборудования в Белгородской области выделят порядка 2 млрд рублей — из федерального и областного бюджетов.
Также Андрей Иконников отметил, что за 2021–2022 годы область приобрела 7 тыс. единиц медоборудования. Из них 233 единицы — тяжёлое оборудование. Потратили на всё 6,9 млрд рублей: при этом 2 млрд выделили из федерального бюджета.
Делают заявку, смотрим необходимость. И пока оборудование закупают — врачей готовят к его использованию по специальности. Потребности есть — жалоб на то, что оборудование стоит без дела, нет. Если мы покупаем его, то параллельно готовим специалистов.
Андрей Иконников
Так, в Старооскольскую окружную больницу Луки Крымского закупили аппараты МРТ — раньше такого оборудования там не было. В Чернянскую, Шебекинскую, Красноармейскую ЦРБ закупили томографы.
Закупили большое количество рентгеновского оборудования — взамен устаревших, 169 единиц. Приобрели совершенно новые аппараты УЗИ — другого класса, вместо тех, которые «исчерпали ресурс», а также многое другое.