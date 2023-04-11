Пограничники помогли харьковчанам попасть в белгородский ПВР

Погода установилась тёплая, однако вода в реке по-прежнему ледяная. Тем не менее выбора не было, поэтому люди взяли старые лодки и принялись за их починку. Их отнесли в камышовые заросли, работали тайком. В назначенный день жители собрались и отправились в неизвестность. Прикрываться приходилось прибрежными зарослями.