Пограничники помогли харьковчанам попасть в белгородский ПВР

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Российские пограничники помогли жителям села в Харьковской области оказаться в безопасности в одном из белгородских пунктов временного размещения. Чтобы забрать людей, пришлось провести целую операцию.
Как рассказала харьковчанка Наталья, прятаться от ежедневных обстрелов приходилось в погребе. Дома, в котором жила женщина, больше нет.
«Там уже находиться было нереально. Погреб был за хатой защищённый. Если бы не это… В общем, вообще лучше не вспоминать этот звук падающего снаряда, эти взрывы, воронки, которые выше головы», — поделилась женщина.
Сообщается, что в селе на тот момент оставалось чуть более 20 человек, в основном старики. Люди решились на побег, но выехать или пойти пешком было невозможно. Вокруг — минные поля. Договорились с российскими пограничниками. Выбираться жителям пришлось по воде.
Погода установилась тёплая, однако вода в реке по-прежнему ледяная. Тем не менее выбора не было, поэтому люди взяли старые лодки и принялись за их починку. Их отнесли в камышовые заросли, работали тайком. В назначенный день жители собрались и отправились в неизвестность. Прикрываться приходилось прибрежными зарослями.
Ещё один житель села Ренат объяснил, что переживали в первую очередь не о себе, а о том, как переправить стариков.
«Самому было тяжело уплыть. А если б со стариками — куда? Я бы всё-таки в воду прыгнул, плавать умею. А остальные? Бабушка 80 лет — куда она прыгнет?» — вспоминает мужчина.
На российском берегу их встретили пограничники. Вскоре людям помогли с оформлением документов. Сейчас они находятся в безопасности в пункте временного размещения.