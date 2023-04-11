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Пограничники помогли харьковчанам попасть в белгородский ПВР

11 апреля 2023, 09:25
Фото: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
Жители села сами починили старые лодки и отправились на российскую сторону. Теперь они в безопасности. Сюжет опубликовали журналисты ГТРК «Белгород».
Сюжет
Беженцы

Российские пограничники помогли жителям села в Харьковской области оказаться в безопасности в одном из белгородских пунктов временного размещения. Чтобы забрать людей, пришлось провести целую операцию.

Как рассказала харьковчанка Наталья, прятаться от ежедневных обстрелов приходилось в погребе. Дома, в котором жила женщина, больше нет.

«Там уже находиться было нереально. Погреб был за хатой защищённый. Если бы не это… В общем, вообще лучше не вспоминать этот звук падающего снаряда, эти взрывы, воронки, которые выше головы», — поделилась женщина.

Сообщается, что в селе на тот момент оставалось чуть более 20 человек, в основном старики. Люди решились на побег, но выехать или пойти пешком было невозможно. Вокруг — минные поля. Договорились с российскими пограничниками. Выбираться жителям пришлось по воде.

Погода установилась тёплая, однако вода в реке по-прежнему ледяная. Тем не менее выбора не было, поэтому люди взяли старые лодки и принялись за их починку. Их отнесли в камышовые заросли, работали тайком. В назначенный день жители собрались и отправились в неизвестность. Прикрываться приходилось прибрежными зарослями.

Ещё один житель села Ренат объяснил, что переживали в первую очередь не о себе, а о том, как переправить стариков.

«Самому было тяжело уплыть. А если б со стариками — куда? Я бы всё-таки в воду прыгнул, плавать умею. А остальные? Бабушка 80 лет — куда она прыгнет?» — вспоминает мужчина.

На российском берегу их встретили пограничники. Вскоре людям помогли с оформлением документов. Сейчас они находятся в безопасности в пункте временного размещения.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Харьковская область#Беженцы#Спецоперация#Общество#Пункты ПВР#Пограничники#Лодка#Река
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