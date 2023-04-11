Почему растёт и сколько сейчас стоит доллар в Белгородской области

К слову, ещё недавно, в конце марта, доллар торговался по 70 рублей. В августе прошлого года один доллар и вовсе оценивали в 60 рублей. А в июне курс доллара впервые с 2015 года упал ниже 55 рублей. Тогда же рубль укрепился и к евро. Он на тот момент стоил почти 58 рублей.