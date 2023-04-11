Почему растёт и сколько сейчас стоит доллар в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
На момент публикации курс доллара на Московской Бирже составляет 82 рубля. При этом с начала года американская валюта подорожала уже более чем на 18%, в том числе на 7% - за последнюю неделю.
Что касается Белгорода, то в отделениях «СберБанка» доллар продают от 85,17 рубля.
К слову, ещё недавно, в конце марта, доллар торговался по 70 рублей. В августе прошлого года один доллар и вовсе оценивали в 60 рублей. А в июне курс доллара впервые с 2015 года упал ниже 55 рублей. Тогда же рубль укрепился и к евро. Он на тот момент стоил почти 58 рублей.
Последний раз валюта ощутимо росла больше года назад, в марте 2022. Так валютный рынок реагировал на начало специальной военной операции на Украине и на санкции. Напомним, что один доллар стоил тогда порядка 120 рублей. А в первый день спецоперации на Украине, 24 февраля, доллар и евро подорожали почти на 10%.
Со временем валюта, вопреки пессимистичным ожиданиям многих граждан, не продолжила рост — вместо этого доллар даже опустился ниже доспецоперационных значений. Так, в декабре 2021 года доллар стоил 70 рублей. И вот, спустя время, валюта снова показал рост.
В разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отметил, что на курсы иностранных валют в РФ влияет ЦБ РФ. При этом руководствуется он интересами экспортёров. По мнению парламентария, если доллар опустится ниже 72 рублей, последние понесут убытки. Из-за этого регулятор и повышает курс.
В прошлом году курс доллара достиг рекордно низких значений. «Новые известия» изучили, ради кого держали такой крепкий рубль и зачем его обрушили сейчас. Как говорится в материале, девальвация национальной валюты нужна была Минфину для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Эксперт также считает, курс доллара вряд ли сильно превысит отметку в 80 рублей за единицу. В противном случае может случиться инфляция, допустить которую власти не хотят. Чтобы курс стабилизировался, всю необходимую продукции нужно начать производить в России, считает Арефьев.
По мнению министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, курс рубля меняется из-за роста импорта и сокращения экспортной выручки. Об этом министр заявил журналисту Павлу Зарубину.
Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.
Антон Силуанов
Также ЦБ, по словам Силуанова, не ставит никаких границ, касающихся курса.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов рассказал, что с конца ноября прошлого года российская валюта просела на 25%. По словам эксперта, никаких фундаментальных экономических или политических причин для такого сильного обесценивания российского рубля не было, пишут «Новые Известия». Эксперт также предположил, что рост иностранных валют связан с тем, что кто-то из крупных игроков «скупает валюту для нерезидентов, которым разрешено продать свой российский бизнес и вывести валюту из страны».
По мнению Антонова, если в ближайшее время курс доллара не вернется к своим справедливым значениям в 70-75 рублей, то Центробанк может увеличить ключевую ставку.
На нашей потребительской корзине снижение курса рубля будет сказываться, потому что она на 40% состоит из импорта. На продовольствии, кстати, не так ощутимо. Там у нас почти полностью идет импортозамещение, поэтому с голоду не помрем. А в остальном нам надо приготовиться к тому, что цены будут расти.
доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев «Фонтанке.Ру»
На цены в Белгородской области, кроме доллара, могут влиять и внутренние проблемы. Так, в прошлом месяце инфляция в регионе ускорилась в связи с ростом издержек производителей тепличных овощей и снижением предложения некоторых продовольственных товаров. Подорожал даже лук: на повышении цены сказались ограничение его экспорта из Азии и ослабление рубля.
Сразу ряд экспертов отмечает и даже подчёркивает, что бежать закупаться долларами не стоит: обычно, когда у множества людей возникает такое желание, становится уже поздно. В целом прогноз большинства если не оптимистичен, то хотя бы нейтрален.