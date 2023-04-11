Почему гематологи в Белгородской области - дорогостоящее удовольствие?

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В ходе прямой линии к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась Анастасия. Она поинтересовалась, планируется ли возвращать в поликлиники гематологов.
Три доктора-гематолога, ведущие приём в областной поликлинике на всю область, это нормально, соответствует стандартам?
Анастасия
Иконников отметил, что есть программа для того, чтобы увеличить количество гематологов. Но не так просто найти врача. По словам чиновника, врач — это самое дорогостоящее удовольствие. Его нужно выучить.
Сначала он учится 11 лет в школе, потом шесть лет - в институте и ещё два года - в ординатуре. Только через 19 лет мы получаем доктора. Если по другим специальностям достаточно отучиться пять лет, врачу нужно больше времени. Мы работаем над этим. Количество врачей в области увеличивается. Но остаются узкие специалисты, в том числе гематологи.
Андрей Иконников