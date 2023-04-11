Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Изображение материала

Почему гематологи в Белгородской области - дорогостоящее удовольствие?

11 апреля 2023, 11:01
Фото: 1MI

Иконников объяснил, почему в Белгородской области не хватает гематологов

О планах сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. При этом он отметил, что это сделать сложно.

В ходе прямой линии к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась Анастасия. Она поинтересовалась, планируется ли возвращать в поликлиники гематологов.

Три доктора-гематолога, ведущие приём в областной поликлинике на всю область, это нормально, соответствует стандартам?
Анастасия

Иконников отметил, что есть программа для того, чтобы увеличить количество гематологов. Но не так просто найти врача. По словам чиновника, врач — это самое дорогостоящее удовольствие. Его нужно выучить.

Сначала он учится 11 лет в школе, потом шесть лет - в институте и ещё два года - в ординатуре. Только через 19 лет мы получаем доктора. Если по другим специальностям достаточно отучиться пять лет, врачу нужно больше времени. Мы работаем над этим. Количество врачей в области увеличивается. Но остаются узкие специалисты, в том числе гематологи.
Андрей Иконников
Белгородцы на 12% реже стали вызывать врача на дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Иконников объяснил, почему у медиков в Белгороде и Старом Осколе отличаются зарплатыБлагодатный огонь в Белгородскую область привезут медикиМужчина в Воронеже упал с 19-го этажа и выжил. С медиками он уехал, напевая песни
#Кристина Семенчук#Гематолог#Штат#Медик#Иконников#Поликлиника#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки
Сегодня, 13:48
Понравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть
Сегодня, 12:28
Что думают белгородцы об электронных повестках
Сегодня, 12:26
Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры
Сегодня, 12:10