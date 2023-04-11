Письма о создании укрытий на предприятиях получили 5 тыс. белгородских бизнесменов

Мэрия Белгорода рассказала о требованиях к укрытиям на городских предприятиях. Согласно рекомендациям МЧС, использовать можно только те подвалы, которые ниже уровня грунтовых вод при надёжной гидроизоляции. Потолки должны быть не ниже 1,7 метра, а входов должно быть не менее двух.