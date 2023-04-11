Письма о создании укрытий на предприятиях получили 5 тыс. белгородских бизнесменов

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Мэрия Белгорода рассказала о требованиях к укрытиям на городских предприятиях. Согласно рекомендациям МЧС, использовать можно только те подвалы, которые ниже уровня грунтовых вод при надёжной гидроизоляции. Потолки должны быть не ниже 1,7 метра, а входов должно быть не менее двух.
Ранее 5 тыс. предпринимателей получили от мэрии письма с рекомендациями по созданию укрытий. В первую очередь это касается опасных производств и критически важных объектов.
К нестационарным торговым точкам и ярмаркам — требования более простые. Руководителям организаций рекомендуют заклеить окна и выбрать места укрытий во время обстрела. Организовывать укрытия бизнесмены должны самостоятельно. Письма от мэрии носят рекомендательный характер.
Ранее сообщалось, что предпринимателям рекомендуют обложить здания мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Об итогах работы владельцев предприятий просили отчитаться 6 апреля.