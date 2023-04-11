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Письма о создании укрытий на предприятиях получили 5 тыс. белгородских бизнесменов

11 апреля 2023, 15:16
Фото: Bel.ru

Мэрия Белгорода объяснила рассылку рекомендательных писем бизнесменам об укрытиях

Ранее городская администрация разослала письма бизнесу с просьбой защитить предприятия. В укрытиях должно быть не менее двух выходов, потолки должны быть не ниже 1,7 метра, а использовать можно только подвалы ниже уровня грунтовых вод при надёжной гидроизоляции, сообщает «Открытый Белгород».
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Укрытия

Мэрия Белгорода рассказала о требованиях к укрытиям на городских предприятиях. Согласно рекомендациям МЧС, использовать можно только те подвалы, которые ниже уровня грунтовых вод при надёжной гидроизоляции. Потолки должны быть не ниже 1,7 метра, а входов должно быть не менее двух.

Ранее 5 тыс. предпринимателей получили от мэрии письма с рекомендациями по созданию укрытий. В первую очередь это касается опасных производств и критически важных объектов.

К нестационарным торговым точкам и ярмаркам — требования более простые. Руководителям организаций рекомендуют заклеить окна и выбрать места укрытий во время обстрела. Организовывать укрытия бизнесмены должны самостоятельно. Письма от мэрии носят рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что предпринимателям рекомендуют обложить здания мешками с песком, бетонными блоками и другими строительными конструкциями. Об итогах работы владельцев предприятий просили отчитаться 6 апреля.

Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Укрытия#Город#Мэрия#Предприятия#Бизнес
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