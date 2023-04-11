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Отстрелялись: как прошёл турнир 3Д лучников «Большая охота» в Белгородской области

11 апреля 2023, 14:54
Фото: Артём Беженцев
На выходных в Старом Осколе провели турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота». Победителей — сразу несколько.

Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота» провели в Старом Осколе 8 и 9 апреля. Как организаторы и обещали, соревнований было несколько. В каждом из них определили победителей, при этом мужчины и женщины состязались друг с другом отдельно. Так, например, можно отметить:

  • Традиционная стрельба из лука: первые места заняли Роман Кузнецов и Ольга Шевелёва из Москвы;
  • Лонгбоу: первые места заняли Михаил Поддевалин из Москвы и Елена Смирнова из Санкт-Петербурга;
  • Олимпик: победителями стали Андрей Комаров из Ленинградской области и Елена Трофимова из Воронежа;
  • Спортинг: первыми стали Дмитрий Казаков из Москвы и Маргарита Жерновая из Курской области.

Для спортсменов организовали также соревнования по анлимитед-стрельбе, по баребоу, по инстинктиву. Отдельно оценили арбалетчиков и детей — те тоже приехали на «охоту».

Фото: Артём Беженцев

Напомним, что всего на соревнование приехали 225 спортсменов, в том числе из Челябинской области, Ставропольского края, Ростова, Орла, Тамбова и даже Беларуси. Все они получили памятные подарки и призы. Бел.Ру выступило информационным партнёром мероприятия.

Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
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