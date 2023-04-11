Отстрелялись: как прошёл турнир 3Д лучников «Большая охота» в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота» провели в Старом Осколе 8 и 9 апреля. Как организаторы и обещали, соревнований было несколько. В каждом из них определили победителей, при этом мужчины и женщины состязались друг с другом отдельно. Так, например, можно отметить:
Для спортсменов организовали также соревнования по анлимитед-стрельбе, по баребоу, по инстинктиву. Отдельно оценили арбалетчиков и детей — те тоже приехали на «охоту».
Напомним, что всего на соревнование приехали 225 спортсменов, в том числе из Челябинской области, Ставропольского края, Ростова, Орла, Тамбова и даже Беларуси. Все они получили памятные подарки и призы. Бел.Ру выступило информационным партнёром мероприятия.