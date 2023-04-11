Отстрелялись: как прошёл турнир 3Д лучников «Большая охота» в Белгородской области

Всероссийский турнир по 3Д стрельбе из лука «Большая охота» провели в Старом Осколе 8 и 9 апреля. Как организаторы и обещали, соревнований было несколько. В каждом из них определили победителей, при этом мужчины и женщины состязались друг с другом отдельно. Так, например, можно отметить: