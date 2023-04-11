На ПМЭФ-2023 прогнозируется рекордное число участников и внешних партнеров

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, в сегодняшних реалиях ПМЭФ станет отражением результатов политики, осуществляемой в экономике Российской Федерации, и успешного диалога между нашей страной и ее стратегическими партнерами во множестве сфер деятельности. Немаловажно и то, что результатом работы на форуме станет укрепление существующих экономических, социальных и культурных взаимоотношений между странами, необходимых для решения глобальных вопросов экономики с учетом приоритетов каждого из участников. Равноправное сотрудничество, основой которого являются взаимоуважение и взаимопомощь с учетом пожеланий каждой из сторон, способствует обмену новыми наработками и современными технологиями, которые затем внедряются в построение суверенных экономических систем.
В текущем году четыре тематических блока главной программы деловых мероприятий посвящены переменам, произошедшим в российской экономике в условиях давления со стороны множества стран. Кроме того, в рамках основных направлений программы обсудят вопросы развития глобальной экономики в период больших перемен, становление независимости страны в технологической отрасли, а также стратегию народосбережения и повышения качества жизни граждан Российской Федерации. Всего данным направлениям будет посвящено более 150 сессий, мастер-классов и деловых мероприятий, в числе которых – деловой завтрак Сбера и несколько встреч с участием фармацевтических предприятий. Об этом пишет newsnn.ru.
Еще 6 двусторонних деловых мероприятий, речь на которых пойдет о глобальных задачах по установлению международного сотрудничества, организаторы планируют провести в формате бизнес-диалогов. В них примут участие зарубежные партнеры — представители КНР, арабского мира, латиноамериканских стран, Индии, ЕАЭС – АСЕАН, а также ОАЭ, которые в этом году будут присутствовать на ПМЭФ в статусе государства-гостя.
В рамках международного трека в числе прочих мероприятий будет проведен региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20), направленный на объединение международных деловых ассоциаций.
Также организаторы ПМЭФ планируют провести Форум креативного бизнеса, Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), форум «Лекарственная безопасность» и Молодежный экономический форум. Мероприятия первого и заключительного дней ПМЭФ можно будет посетить в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.
Официальным партнером форума является медиахолдинг 1MI.