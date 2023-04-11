На ПМЭФ-2023 прогнозируется рекордное число участников и внешних партнеров

По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, в сегодняшних реалиях ПМЭФ станет отражением результатов политики, осуществляемой в экономике Российской Федерации, и успешного диалога между нашей страной и ее стратегическими партнерами во множестве сфер деятельности. Немаловажно и то, что результатом работы на форуме станет укрепление существующих экономических, социальных и культурных взаимоотношений между странами, необходимых для решения глобальных вопросов экономики с учетом приоритетов каждого из участников. Равноправное сотрудничество, основой которого являются взаимоуважение и взаимопомощь с учетом пожеланий каждой из сторон, способствует обмену новыми наработками и современными технологиями, которые затем внедряются в построение суверенных экономических систем.