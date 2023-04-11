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Митрополит Иоанн выйдет в прямой эфир с белгородцами 12 апреля

11 апреля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Задать общие вопросы, а также поднять темы, касающиеся празднования Пасхи, белгородцы могут уже завтра. Глава Белгородской и Старооскольской епархии начнёт отвечать на вопросы в 19:00. Сбор обращений уже идёт.
Сюжет
Пасха

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир запланирован на 12 апреля.

Глава епархии среди прочего расскажет о том, как правильно подготовиться к Пасхе, объяснит, можно ли всё-таки посещать кладбище в этот день.

Вопросы можно оставлять уже сейчас. Обращения белгородцев принимают на автоответчике по телефону 78-78-01.

Задать вопрос можно будет и в прямом эфире. Трансляцию проведёт «Мир Белогорья», начало — в 19:00.

Напомним, что на этой неделе митрополит Иоанн также проведёт несколько богослужений в разных храмах Белгорода по дням Страстной Седмицы.

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#Анастасия Афанасенко#Прямой эфир#Митрополит#Пасха#Религия#Общество#Белгородская область#Иоанн
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