bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2023, 14:47

Published 11 апреля 2023, 14:47

Modified 11 апреля 2023, 14:49

Updated 11 апреля 2023, 14:49

Митрополит Иоанн выйдет в прямой эфир с белгородцами 12 апреля

Митрополит Иоанн выйдет в прямой эфир с белгородцами 12 апреля

11 апреля 2023, 14:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Пасха
Задать общие вопросы, а также поднять темы, касающиеся празднования Пасхи, белгородцы могут уже завтра. Глава Белгородской и Старооскольской епархии начнёт отвечать на вопросы в 19:00. Сбор обращений уже идёт.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир запланирован на 12 апреля.

Глава епархии среди прочего расскажет о том, как правильно подготовиться к Пасхе, объяснит, можно ли всё-таки посещать кладбище в этот день.

Вопросы можно оставлять уже сейчас. Обращения белгородцев принимают на автоответчике по телефону 78-78-01.

Задать вопрос можно будет и в прямом эфире. Трансляцию проведёт «Мир Белогорья», начало — в 19:00.

Напомним, что на этой неделе митрополит Иоанн также проведёт несколько богослужений в разных храмах Белгорода по дням Страстной Седмицы.

Страстная неделя перед Пасхой: что можно и нельзя делать
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области отметят 30-летие с назначения митрополита ИоаннаМитрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжиКнигу митрополита Иоанна перевели на сербский язык
#Общество#Белгородская область#Религия#Иоанн#Пасха#Митрополит#Прямой эфир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика