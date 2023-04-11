Митрополит Иоанн выйдет в прямой эфир с белгородцами 12 апреля

Posted 11 апреля 2023, 14:47
Published 11 апреля 2023, 14:47
Modified 11 апреля 2023, 14:49
Updated 11 апреля 2023, 14:49
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Прямой эфир запланирован на 12 апреля.
Глава епархии среди прочего расскажет о том, как правильно подготовиться к Пасхе, объяснит, можно ли всё-таки посещать кладбище в этот день.
Вопросы можно оставлять уже сейчас. Обращения белгородцев принимают на автоответчике по телефону 78-78-01.
Задать вопрос можно будет и в прямом эфире. Трансляцию проведёт «Мир Белогорья», начало — в 19:00.
Напомним, что на этой неделе митрополит Иоанн также проведёт несколько богослужений в разных храмах Белгорода по дням Страстной Седмицы.