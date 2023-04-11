Как выглядел Белгород много лет назад

Активное развитие Белгорода, который был практически полностью разрушен в войну, началось в послевоенное время. Тогда стартовало строительство множества новых домов и заводов (в числе крупнейших — Белгородский цементный завод, «Энергомаш»). 6 января 1954 года из состава Курской и Воронежской областей выделяется Белгородская область, и Белгород становится областным центром.