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Как выглядел Белгород много лет назад

11 апреля 2023, 07:08
Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»
Белгород был практически разрушен в годы Великой Отечественной войны и после активно восстанавливался и развивался. Журналисты Бел.Ру собрали фото, которые показывают, как город менялся с годами.

Активное развитие Белгорода, который был практически полностью разрушен в войну, началось в послевоенное время. Тогда стартовало строительство множества новых домов и заводов (в числе крупнейших — Белгородский цементный завод, «Энергомаш»). 6 января 1954 года из состава Курской и Воронежской областей выделяется Белгородская область, и Белгород становится областным центром.

Журналисты Бел.Ру собрали фото, которые показывают, как город менялся с годами. В этом помогло сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика» и материалы фотофонда госархива Белгородской области.

К примеру, так в 1907 году выглядела Введенская церковь, находившаяся на перекрёстке (юго-восточный угол) улиц Императорской (Гражданский проспект) и Введенской (ул. Князя Трубецкого).

Введенская церковьВведенская церковь
Введенская церковь
Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

Вид на железнодорожную станцию в 1941-42 году.

Вид на железнодорожную станциюВид на железнодорожную станцию
Вид на железнодорожную станцию сейчасВид на железнодорожную станцию сейчас
Вид на железнодорожную станцию
Фото: Интернет-аукцион "Мешок"

А вот улица Красина (Н.Чумичова) и Ленина (Гражданский проспект). 1957 и 1958 год соответственно.

Гражданский проспектГражданский проспект
Н.ЧумичоваН.Чумичова
Гражданский проспект
Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

И улица Фрунзе (проспект Славы) в 1960-х годах.

проспект Славыпроспект Славы
проспект Славы
Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

Так начиналось строительство здания института «Гипроруда» по ул. Мичурина в 1964 году.

строительство здания института "Гипроруда"строительство здания института "Гипроруда"
строительство здания института "Гипроруда"
Фото: из архива Е. Орловой / Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это, судя по данным фотофонда госархива Белгородской области, кинотеатр «Победа» в 1965 году.

кинотеатр "Победа" кинотеатр "Победа"
кинотеатр "Победа"
Фото: Фотофонд госархива Белгородской области

Так выглядели улица Соборная в начале XX века и Свято-Троицкий бульвар в наши дни.

Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это площадь Революции в 1970 году. Ныне — Соборная площадь.

Соборная площадьСоборная площадь
Соборная площадь
Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

Вид на гостиницу «Центральная» (1971 год). Сейчас это White Hill Hotel.

Гостиница «Центральная»Гостиница «Центральная»
White Hill HotelWhite Hill Hotel
Гостиница «Центральная»
Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

Так в 1977 году выглядела улица 5 августа. 

Фото: Фотофонд Государственного архива Белгородской области

А это - жилые дома по ул. Чехова в 1978 году. 

Фото: Фотофонд Государственного архива Белгородской области

Вот начало строительства Дома быта по улице Народной. 1982 год.

Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это фонтан «Встреча Северского Донца и Везелицы» около универмага «Белгород» в 1983 году.

Фото: А. Бурьбо / Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

Вот ещё один фонтан — «стометровка», 1987 год.

Фото: А. Бурьбо / Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

Так выглядел жилой дом №35А с магазинами по ул. Воровского (Князя Трубецкого), 1987 год.

Фото: Из архива В. Попова / Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это остановка общественного транспорта «Стадион» в 1989 году.

Фото: А.Мхитарян / Фотофонд Государственного архива Белгородской области

Сложно поверить, но это панорама города в северном направлении в 1993 году.

Фото: А. Дороган / Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это 2000 год. Так строили корпусы НИУ «БелГУ».

Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»

2008 год. Строительство ЖК «Серебряная Подкова» по ул. Академической.

Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика»
Общественные пространства благоустроят в пяти районах Белгородской области
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