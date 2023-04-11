Как выглядел Белгород много лет назад

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Активное развитие Белгорода, который был практически полностью разрушен в войну, началось в послевоенное время. Тогда стартовало строительство множества новых домов и заводов (в числе крупнейших — Белгородский цементный завод, «Энергомаш»). 6 января 1954 года из состава Курской и Воронежской областей выделяется Белгородская область, и Белгород становится областным центром.
Журналисты Бел.Ру собрали фото, которые показывают, как город менялся с годами. В этом помогло сообщество во «ВКонтакте» «Белгородика» и материалы фотофонда госархива Белгородской области.
К примеру, так в 1907 году выглядела Введенская церковь, находившаяся на перекрёстке (юго-восточный угол) улиц Императорской (Гражданский проспект) и Введенской (ул. Князя Трубецкого).
Вид на железнодорожную станцию в 1941-42 году.
А вот улица Красина (Н.Чумичова) и Ленина (Гражданский проспект). 1957 и 1958 год соответственно.
И улица Фрунзе (проспект Славы) в 1960-х годах.
Так начиналось строительство здания института «Гипроруда» по ул. Мичурина в 1964 году.
А это, судя по данным фотофонда госархива Белгородской области, кинотеатр «Победа» в 1965 году.
Так выглядели улица Соборная в начале XX века и Свято-Троицкий бульвар в наши дни.
А это площадь Революции в 1970 году. Ныне — Соборная площадь.
Вид на гостиницу «Центральная» (1971 год). Сейчас это White Hill Hotel.
Так в 1977 году выглядела улица 5 августа.
А это - жилые дома по ул. Чехова в 1978 году.
Вот начало строительства Дома быта по улице Народной. 1982 год.
А это фонтан «Встреча Северского Донца и Везелицы» около универмага «Белгород» в 1983 году.
Вот ещё один фонтан — «стометровка», 1987 год.
Так выглядел жилой дом №35А с магазинами по ул. Воровского (Князя Трубецкого), 1987 год.
А это остановка общественного транспорта «Стадион» в 1989 году.
Сложно поверить, но это панорама города в северном направлении в 1993 году.
А это 2000 год. Так строили корпусы НИУ «БелГУ».
2008 год. Строительство ЖК «Серебряная Подкова» по ул. Академической.