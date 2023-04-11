Как белгородцы будут отдыхать на майских праздниках в 2023 году

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Праздник весны и труда в текущем году выпадает на понедельник, поэтому выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. День Победы, 9 мая, приходится на вторник. Четырёхдневные каникулы белгородцев ожидают с 6 по 9 мая. Отметим, что 8 мая будет выходным днём из-за переноса выходного воскресенья, 8 января, на новогодних праздниках.
Всего в мае с учётом выходных и праздников будет 11 нерабочих дней. Также отметим, что в 2023-м перед майскими праздниками сокращённых рабочих дней не будет. В текущем году установлено только три дня, когда в предпраздничные дни на один час сокращается рабочее время: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.
Напомним, что парад 9 мая в Белгороде проводить не будут. Связано это с нынешней оперативной обстановкой.