Как белгородцы будут отдыхать на майских праздниках в 2023 году

Всего в мае с учётом выходных и праздников будет 11 нерабочих дней. Также отметим, что в 2023-м перед майскими праздниками сокращённых рабочих дней не будет. В текущем году установлено только три дня, когда в предпраздничные дни на один час сокращается рабочее время: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.