Иконников объяснил, почему у медиков в Белгороде и Старом Осколе отличаются зарплаты

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В ходе прямого эфира к министру здравоохранения области Андрею Иконникову обратился Василий. Он поинтересовался, почему зарплата у медиков в Белгороде в горбольнице №2 отличается от зарплаты в Старооскольской больнице.
Иконников отметил, что это разные медучреждения и разные юрлица, которые работают в системе ОМС.
Всё зависит от количества персонала, коечного фонда, прикреплённого населения. Но, анализируя зарплату всех медработников, в том числе врачей и среднего медперсонала по всем медорганизациям, отмечу, что она достойная. Если сравнивать уровень десять лет назад, сейчас она больше в пять-шесть раз.
Андрей Иконников
Напомним, ранее стало известно, что в Новой Таволжанке проведут проверку после жалобы медиков на зарплату.