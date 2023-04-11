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Иконников объяснил, почему у медиков в Белгороде и Старом Осколе отличаются зарплаты

11 апреля 2023, 09:29
Фото: 1MI
С данным вопросом к чиновнику обратился его подписчик. Сам министр уверен, что у всех медработников области зарплата достойная.

В ходе прямого эфира к министру здравоохранения области Андрею Иконникову обратился Василий. Он поинтересовался, почему зарплата у медиков в Белгороде в горбольнице №2 отличается от зарплаты в Старооскольской больнице.

Иконников отметил, что это разные медучреждения и разные юрлица, которые работают в системе ОМС.

Всё зависит от количества персонала, коечного фонда, прикреплённого населения. Но, анализируя зарплату всех медработников, в том числе врачей и среднего медперсонала по всем медорганизациям, отмечу, что она достойная. Если сравнивать уровень десять лет назад, сейчас она больше в пять-шесть раз.
Андрей Иконников

Напомним, ранее стало известно, что в Новой Таволжанке проведут проверку после жалобы медиков на зарплату.

В Новой Таволжанке проведут проверку после жалобы медиков на зарплату
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#Кристина Семенчук#Медик#Зарплата#Разница#Иконников#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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