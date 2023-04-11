Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных. Теперь реестр воинского учета будут вести в автоматизированном режиме.
Согласно принятому закону, теперь имеется возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Подлежащие призыву мужчины всё ещё обязаны получать повестки.
Также уточняется, что повестки могут направить в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а теперь и в электронном виде. Предполагается, что выезд из страны получившим повестки россиянам до похода в военкомат запретят.
Отдельно предусмотрели и меры борьбы с уклонистами. В частности, их будут лишать водительских прав, если они не придут в течение 20 дней после получения уведомления от военкомата. Что касается зачисления в запас, он может осуществляться без личной явки в военкомат.