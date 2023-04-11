Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Изображение материала

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

11 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI
Теперь в России реестр воинского учёта будет формироваться в автоматизированном режиме. Нижняя палата парламента приняла закон в окончательном, третьем чтении, сообщает РИА «Новости».
Сюжет
Госдума

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных. Теперь реестр воинского учета будут вести в автоматизированном режиме.

Согласно принятому закону, теперь имеется возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Подлежащие призыву мужчины всё ещё обязаны получать повестки.

Также уточняется, что повестки могут направить в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а теперь и в электронном виде. Предполагается, что выезд из страны получившим повестки россиянам до похода в военкомат запретят.

Отдельно предусмотрели и меры борьбы с уклонистами. В частности, их будут лишать водительских прав, если они не придут в течение 20 дней после получения уведомления от военкомата. Что касается зачисления в запас, он может осуществляться без личной явки в военкомат.

Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Узнать подробнее
Читайте также:
Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой веснойЧто думают белгородцы об электронных повесткахКак пройдет весенний призыв в армию в Белгороде?
#Наталья Корявых#Россия#Госдума#Общество#Призыв#Повестки#Депутаты#Закон
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки
Сегодня, 13:48
Понравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть
Сегодня, 12:28
Что думают белгородцы об электронных повестках
Сегодня, 12:26
Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры
Сегодня, 12:10