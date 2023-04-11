Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Сети распространяют фейк о том, что у жителей приграничной Журавлёвки якобы отнимают новые квартиры, которые они получили взамен пострадавших от обстрелов домов. Недостоверную информацию распространяют в чатах.
Как сообщили авторы канала, они связались с главой сельского поселения Анжеликой Самойловой. Она рассказала, что жалоб от жителей не поступало.
Белгородцам ещё раз напомнили, что подобные данные — вбросы. Они задевают актуальную и важную тему, поэтому люди склонны им верить.
Официально фейк опровергли и в минстрое региона. В ведомстве подчеркнули, что жильё предварительно проверяется, выкупается в собственность области, а потом передаётся белгородцам, поэтому наличие других собственников исключено.