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Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры

11 апреля 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Сети распространяют информацию о том, что у жителей приграничной Журавлёвки якобы отбирают новое жильё, полученное взамен пострадавших от обстрелов домов. Глава сельского поселения заявила, что жалоб от людей на самом деле не поступало, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
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Фейк

В Сети распространяют фейк о том, что у жителей приграничной Журавлёвки якобы отнимают новые квартиры, которые они получили взамен пострадавших от обстрелов домов. Недостоверную информацию распространяют в чатах.

Как сообщили авторы канала, они связались с главой сельского поселения Анжеликой Самойловой. Она рассказала, что жалоб от жителей не поступало.

Белгородцам ещё раз напомнили, что подобные данные — вбросы. Они задевают актуальную и важную тему, поэтому люди склонны им верить.

Официально фейк опровергли и в минстрое региона. В ведомстве подчеркнули, что жильё предварительно проверяется, выкупается в собственность области, а потом передаётся белгородцам, поэтому наличие других собственников исключено.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Фейк#Общество#Спецоперация#Дома#Чс#Журавлёвка
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