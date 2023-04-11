Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры

В Сети распространяют информацию о том, что у жителей приграничной Журавлёвки якобы отбирают новое жильё, полученное взамен пострадавших от обстрелов домов. Глава сельского поселения заявила, что жалоб от людей на самом деле не поступало, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

Сюжет Фейк