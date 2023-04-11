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Ещё в двух белгородских автобусах придётся прикладывать карту дважды

11 апреля 2023, 08:41
Фото: 1MI

Два автобуса в Белгороде подключат к системе «вход/выход»

Прикладывать карту дважды белгородцы будут ещё в двух автобусах — №115 и 115б, сообщили в региональном правительстве.

Ещё два автобуса Белгородской агломерации переходят на систему «вход/выход». Речь о маршрутах №115 и 115б. Пока система действует на 18 маршрутах.

По системе необходимо прикладывать карту дважды. Если этого не сделать, то с карты спишут полную стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Система «вход/выход» действует в автобусах №101, 103, 103Н, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 123, 123А, 127, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238. Ранее сообщалось, что к системе подключили автобус №223И.

В феврале 2023 года стало известно, что в Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах. Эта модель пока не работает, поэтому её решили не вводить.

К системе оплаты «вход/выход» подключат ещё один белгородский автобус
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