Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия

В белгородскую Общественную палату примут новых членов

В регионе стартовала процедура доформирования Общественной палаты из-за того, что двое её членов досрочно сложили полномочия. Выдвинуть своих кандидатов организации имеют право в течение 15 дней, сообщили в областной думе.