Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В Общественную палату Белгородской области примут новых членов. Процедура доформирования органа связана с досрочным сложением полномочий Лилии Кашириной и Юрия Романова. В течение 15 дней с 10 апреля организации региона имеют право выдвинуть своих кандидатов.
Ранее сообщалось, что вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев стал членом белгородской Общественной палаты. Он занял место Натальи Давыдовой, полномочия которой прекратили досрочно. Вскоре стало известно, что Лебедев представит региональную ОП на федеральном уровне.
В Общественную палату Белгородской области входят 45 человек. 15 кандидатур утвердили в областной думе. Аналогичное число утвердил губернатор Вячеслав Гладков. Остальных выбирают назначенные 30 членов Общественной палаты.