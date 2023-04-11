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Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия

11 апреля 2023, 07:50
Фото: 1MI

В белгородскую Общественную палату примут новых членов

В регионе стартовала процедура доформирования Общественной палаты из-за того, что двое её членов досрочно сложили полномочия. Выдвинуть своих кандидатов организации имеют право в течение 15 дней, сообщили в областной думе.

В Общественную палату Белгородской области примут новых членов. Процедура доформирования органа связана с досрочным сложением полномочий Лилии Кашириной и Юрия Романова. В течение 15 дней с 10 апреля организации региона имеют право выдвинуть своих кандидатов.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев стал членом белгородской Общественной палаты. Он занял место Натальи Давыдовой, полномочия которой прекратили досрочно. Вскоре стало известно, что Лебедев представит региональную ОП на федеральном уровне.

В Общественную палату Белгородской области входят 45 человек. 15 кандидатур утвердили в областной думе. Аналогичное число утвердил губернатор Вячеслав Гладков. Остальных выбирают назначенные 30 членов Общественной палаты.

Вице-президент «Царьграда» Лебедев представит белгородскую ОП на федеральном уровне
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новости Белгорода#Общество#Общественная палата#Белгородская облдума
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