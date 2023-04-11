Что беспокоит белгородцев при получении нового жилья за разрушенное при обстрелах

Также белгородцев волнуют вопросы наследования: «У нас есть люди, которые сейчас вступают в право наследования. Это право по законодательству у них появится через шесть месяцев. Но свои пожелания по новым домам они должны предложить до 1 июля. Будем вносить изменения, чтобы все собственники смогли воспользоваться поддержкой».