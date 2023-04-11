Что беспокоит белгородцев при получении нового жилья за разрушенное при обстрелах

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Белгородцев волнует вопрос, будут ли учитывать площади разрушенного дома из техпаспорта, а не те площади, которые зарегистрированы в Росреестре.
Также бывают случаи, когда собственники находят жилое помещение, но оно на несколько квадратов меньше прежнего.
Собственникам нравится место, само жилое помещение. Но есть нюанс — мы не можем покупать помещение меньшей площади. Мы должны приобретать жильё взамен утраченного по аналогичной площади. Если площадь будет меньше, то их права будут нарушены.
Оксана Козлитина
Также белгородцев волнуют вопросы наследования: «У нас есть люди, которые сейчас вступают в право наследования. Это право по законодательству у них появится через шесть месяцев. Но свои пожелания по новым домам они должны предложить до 1 июля. Будем вносить изменения, чтобы все собственники смогли воспользоваться поддержкой».