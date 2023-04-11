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Что беспокоит белгородцев при получении нового жилья за разрушенное при обстрелах

11 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI

Минстрой рассказал о беспокойствах белгородцев при переселении из разрушенного жилья

Местных жителей волнует вопрос площадей и права наследования. Об этом рассказала глава белгородского минстроя Оксана Козлитина.

Белгородцев волнует вопрос, будут ли учитывать площади разрушенного дома из техпаспорта, а не те площади, которые зарегистрированы в Росреестре.

Также бывают случаи, когда собственники находят жилое помещение, но оно на несколько квадратов меньше прежнего.

Собственникам нравится место, само жилое помещение. Но есть нюанс — мы не можем покупать помещение меньшей площади. Мы должны приобретать жильё взамен утраченного по аналогичной площади. Если площадь будет меньше, то их права будут нарушены.
Оксана Козлитина

Также белгородцев волнуют вопросы наследования: «У нас есть люди, которые сейчас вступают в право наследования. Это право по законодательству у них появится через шесть месяцев. Но свои пожелания по новым домам они должны предложить до 1 июля. Будем вносить изменения, чтобы все собственники смогли воспользоваться поддержкой».

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#Разрушения#Квартиры#Площади#Техпаспорт#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина#Алина Харина
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