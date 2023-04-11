Беспилотник в Белгороде, помощь предприятиям и повреждённые дома: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать белгородский аэропорт. По данным СМИ, БПЛА врезался в забор и взорвался. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Однако не обошлось без повреждений. Сообщалось, что беспилотник влетел в ограждение и сдетонировал. Пострадал забор. На месте взрыва работали специалисты. Они обследовали обломки.
Предприятиям в Белгородской области, пострадавшим от обстрелов, выделили 800 млн рублей. Правительство РФ подписало постановление, согласно которому трём российским регионам выделили 1 млрд рублей.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он знает, что руководители этих предприятий ждут. С его слов, регион ждёт восстановления в полном объёме. Он также подчеркнул, что практически все предприятия после получения денег готовы ликвидировать все последствия обстрелов.
В Белгородской области вследствие обстрелов разрушены или повреждены 1752 жилых дома. 1335 собственникам уже вручили уведомления о возможности получить новое жильё. Невручёнными пока остаются 417 уведомлений.
Также известно, что 996 семей согласились на покупку либо строительство жилья. Ещё 557 семей определились с конкретным местом расположения квартир и домов. Пока право собственности на новое жильё получили 11 белгородских семей.