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Беспилотник в Белгороде, помощь предприятиям и повреждённые дома: итоги дня

11 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородский аэропорт пытался атаковать беспилотник, на помощь пострадавшим при обстрелах предприятиям выделили 800 млн рублей, а в регионе из-за атак ВСУ повреждены или разрушены в общей сложности 1752 жилых дома.

Беспилотник в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать белгородский аэропорт. По данным СМИ, БПЛА врезался в забор и взорвался. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Однако не обошлось без повреждений. Сообщалось, что беспилотник влетел в ограждение и сдетонировал. Пострадал забор. На месте взрыва работали специалисты. Они обследовали обломки.

Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
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Помощь предприятиям

Предприятиям в Белгородской области, пострадавшим от обстрелов, выделили 800 млн рублей. Правительство РФ подписало постановление, согласно которому трём российским регионам выделили 1 млрд рублей.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он знает, что руководители этих предприятий ждут. С его слов, регион ждёт восстановления в полном объёме. Он также подчеркнул, что практически все предприятия после получения денег готовы ликвидировать все последствия обстрелов.

Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей
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Разрушенные и повреждённые дома

В Белгородской области вследствие обстрелов разрушены или повреждены 1752 жилых дома. 1335 собственникам уже вручили уведомления о возможности получить новое жильё. Невручёнными пока остаются 417 уведомлений.

Также известно, что 996 семей согласились на покупку либо строительство жилья. Ещё 557 семей определились с конкретным местом расположения квартир и домов. Пока право собственности на новое жильё получили 11 белгородских семей.

Обстрелами в Белгородской области разрушены и повреждены 1752 жилых дома
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