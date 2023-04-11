Беспилотник в Белгороде, помощь предприятиям и повреждённые дома: итоги дня

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он знает, что руководители этих предприятий ждут. С его слов, регион ждёт восстановления в полном объёме. Он также подчеркнул, что практически все предприятия после получения денег готовы ликвидировать все последствия обстрелов.