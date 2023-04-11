Белгородцы вновь смогут отправиться в Прохоровку на поезде с 23 апреля

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Состав будет ходить каждую неделю по воскресеньям. Из Белгорода поезд отправится в 10:45, в 11:34 сделает остановку на Звоннице и уже в 11:40 прибудет в Прохоровку. Обратно поезд поедет в 15:10. На Звоннице состав будет уже в 15:17, в Белгороде – в 16:10.
Кроме этого, пригородный состав будет делать ещё несколько остановок. Белгородцы смогут выйти или зайти на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино.
Проезд из Белгорода до Прохоровки оценили в 26 рублей 10 копеек.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, движение поезда запланировано для удобного посещения мемориального комплекса «Прохоровское поле».