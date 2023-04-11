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Белгородцы вновь смогут отправиться в Прохоровку на поезде с 23 апреля

11 апреля 2023, 04:18
Фото: 1MI
Движение пригородного состава «Белгород – Прохоровка – Белгород» возобновится уже в следующее воскресенье, отметили в региональном правительстве.

Состав будет ходить каждую неделю по воскресеньям. Из Белгорода поезд отправится в 10:45, в 11:34 сделает остановку на Звоннице и уже в 11:40 прибудет в Прохоровку. Обратно поезд поедет в 15:10. На Звоннице состав будет уже в 15:17, в Белгороде – в 16:10.

Кроме этого, пригородный состав будет делать ещё несколько остановок. Белгородцы смогут выйти или зайти на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино.

Проезд из Белгорода до Прохоровки оценили в 26 рублей 10 копеек.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, движение поезда запланировано для удобного посещения мемориального комплекса «Прохоровское поле».

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#Александра Склярова#Поезд#Пригородный поезд#Пассажирский транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Прохоровка
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