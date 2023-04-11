Белгородцы вновь смогут отправиться в Прохоровку на поезде с 23 апреля

Состав будет ходить каждую неделю по воскресеньям. Из Белгорода поезд отправится в 10:45, в 11:34 сделает остановку на Звоннице и уже в 11:40 прибудет в Прохоровку. Обратно поезд поедет в 15:10. На Звоннице состав будет уже в 15:17, в Белгороде – в 16:10.