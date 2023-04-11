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Белгородцы стали победителями чемпионата по бодибилдингу и фитнесу в Санкт-Петербурге

11 апреля 2023, 13:37
Фото: министерство спорта Белгородской области
В нескольких номинациях белгородцы заняли первые места. В командном зачёте по Fitness challenge сборная региона заняла второе место, сообщили в областном министерстве спорта.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Белгородские спортсмены стали лучшими на соревнованиях в нескольких категориях.

Так, Алина Исаева получила титул абсолютной чемпионки турнира в категории «Фитнес-бикини». Алексей Исаев победил в категории «Пляжный бодибилдинг» (свыше 179 см). Они же завоевали золото в номинации «Фитнес-пары».

Екатерина Коробцова взяла золотую награду в дисциплине Fitness challenge среди юниорок. Среди мужчин в открытой категории в номинации Fitness Challenge вице-чемпионом стал Сергей Алиев.

По итогам соревнований сборная Белгородской области заняла второе место в командном зачёте по Fitness challenge.

Между тем, на прошлой неделе в Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини, где принимали участие 50 спортсменов из 10 регионов России.

Белгородки заняли первое место в Кубке области по бодибилдингу и фитнес-бикини
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Фото: А. Чепурняк / getbig.tv
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#Анастасия Афанасенко#Бодибилдинг#Фитнес-бикини#Чемпионат#Спорт#Белгородская область#Санкт-петербург
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