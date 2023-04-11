bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2023, 13:37

Published 11 апреля 2023, 13:37

Modified 2 октября, 14:20

Updated 2 октября, 14:20

Белгородцы стали победителями чемпионата по бодибилдингу и фитнесу в Санкт-Петербурге

11 апреля 2023, 13:37
В нескольких номинациях белгородцы заняли первые места. В командном зачёте по Fitness challenge сборная региона заняла второе место, сообщили в областном министерстве спорта.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Белгородские спортсмены стали лучшими на соревнованиях в нескольких категориях.

Так, Алина Исаева получила титул абсолютной чемпионки турнира в категории «Фитнес-бикини». Алексей Исаев победил в категории «Пляжный бодибилдинг» (свыше 179 см). Они же завоевали золото в номинации «Фитнес-пары».

Екатерина Коробцова взяла золотую награду в дисциплине Fitness challenge среди юниорок. Среди мужчин в открытой категории в номинации Fitness Challenge вице-чемпионом стал Сергей Алиев.

По итогам соревнований сборная Белгородской области заняла второе место в командном зачёте по Fitness challenge.

Между тем, на прошлой неделе в Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини, где принимали участие 50 спортсменов из 10 регионов России.

Белгородки заняли первое место в Кубке области по бодибилдингу и фитнес-бикини
Узнать подробнее
#Белгородская область#Спорт#Чемпионат#Фитнес-бикини#Бодибилдинг#Санкт-петербург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика