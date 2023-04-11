Белгородцы стали победителями чемпионата по бодибилдингу и фитнесу в Санкт-Петербурге

Posted 11 апреля 2023, 13:37
Published 11 апреля 2023, 13:37
Modified 2 октября, 14:20
Updated 2 октября, 14:20
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Белгородские спортсмены стали лучшими на соревнованиях в нескольких категориях.
Так, Алина Исаева получила титул абсолютной чемпионки турнира в категории «Фитнес-бикини». Алексей Исаев победил в категории «Пляжный бодибилдинг» (свыше 179 см). Они же завоевали золото в номинации «Фитнес-пары».
Екатерина Коробцова взяла золотую награду в дисциплине Fitness challenge среди юниорок. Среди мужчин в открытой категории в номинации Fitness Challenge вице-чемпионом стал Сергей Алиев.
По итогам соревнований сборная Белгородской области заняла второе место в командном зачёте по Fitness challenge.
Между тем, на прошлой неделе в Центре молодёжных инициатив Белгорода состоялся Кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини, где принимали участие 50 спортсменов из 10 регионов России.