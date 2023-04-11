Белгородцы просят учитывать площадь флигеля при подборе жилья взамен разрушенного

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам Оксаны Козлитиной, на сегодняшний момент встречаются собственники, у которых есть несоответствия площади разрушенного обстрелом дома по техпаспорту и площади, которая зарегистрирована в Росреестре. При подборе жилья планируется использовать площади, которые указаны в техпаспорте, вопрос находится на согласовании в прокуратуре и Министерстве строительства РФ, отметила глава регионального минстроя.
Отметим, что при подборе нового жилья местные жители часто просят учитывать площадь не только дома, а также веранды и флигеля.
Этим вопросом занимаются кадастровые инженеры, соответствующие компетентные органы, у них свой регламент отнесения к общей площади тех или иных помещений. Но, к сожалению, неотапливаемые помещения не учитываются в общей площади. Мы с такой проблемой столкнулись, когда входили в этот проект, — в квартирах изначально были учтены неотапливаемые балконы. Потом нас поправили, дали разъяснения, что в общую площадь неотапливаемые помещения не входят.
Оксана Козлитина
Также Козлитина сообщила, что при подборе жилья допускаются погрешности по квадратуре: «Квадрат в квадрат точно не попадём, это очень проблематично. Допускается минимальный разбег в зависимости от площади квартиры. По квартирам маленькой площади берётся +2 кв. м., на больших квартирах — до + 5 кв.м».