Белгородцы просят учитывать площадь флигеля при подборе жилья взамен разрушенного

По словам Оксаны Козлитиной, на сегодняшний момент встречаются собственники, у которых есть несоответствия площади разрушенного обстрелом дома по техпаспорту и площади, которая зарегистрирована в Росреестре. При подборе жилья планируется использовать площади, которые указаны в техпаспорте, вопрос находится на согласовании в прокуратуре и Министерстве строительства РФ, отметила глава регионального минстроя.