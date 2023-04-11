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Белгородцы просят учитывать площадь флигеля при подборе жилья взамен разрушенного

11 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Однако при подсчёте площади будут учитываться только отапливаемые помещения. На вопрос об учёте площади разрушенного жилья ответила глава минстроя области Оксана Козлитина.

По словам Оксаны Козлитиной, на сегодняшний момент встречаются собственники, у которых есть несоответствия площади разрушенного обстрелом дома по техпаспорту и площади, которая зарегистрирована в Росреестре. При подборе жилья планируется использовать площади, которые указаны в техпаспорте, вопрос находится на согласовании в прокуратуре и Министерстве строительства РФ, отметила глава регионального минстроя.

Отметим, что при подборе нового жилья местные жители часто просят учитывать площадь не только дома, а также веранды и флигеля.

Этим вопросом занимаются кадастровые инженеры, соответствующие компетентные органы, у них свой регламент отнесения к общей площади тех или иных помещений. Но, к сожалению, неотапливаемые помещения не учитываются в общей площади. Мы с такой проблемой столкнулись, когда входили в этот проект, — в квартирах изначально были учтены неотапливаемые балконы. Потом нас поправили, дали разъяснения, что в общую площадь неотапливаемые помещения не входят.
Оксана Козлитина

Также Козлитина сообщила, что при подборе жилья допускаются погрешности по квадратуре: «Квадрат в квадрат точно не попадём, это очень проблематично. Допускается минимальный разбег в зависимости от площади квартиры. По квартирам маленькой площади берётся +2 кв. м., на больших квартирах — до + 5 кв.м».

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#Алина Харина#Разрушения#Техпаспорт#Площадь#Дома#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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