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Белгородцы могут сдать экспресс-тест на ковид перед лечением в стационаре

11 апреля 2023, 07:57
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Андрей Иконников. Он также добавил, что лаборатории для сдачи ПЦР-тестов работают и в выходные.
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Ковид

В ходе прямой линии к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась белгородка Оксана. Она рассказала, что ей 2 мая необходимо ложиться на операцию.

Нужно сдать ПЦР-тест, но он действует два дня, а впереди три дня майских праздников. Когда и как сдать тест?
Оксана

Иконников отметил, что тест можно сдать в субботу или воскресенье. Лаборатории работают.

Причём в настоящее время в соответствии с СанПиНом экспресс-тест также является легитимным документом для прохождения тестирования на ковид перед лечением в стационаре.
Андрей Иконников

Напомним, Иконников также заявил, что в Белгородской области ситуация по ОРВИ, ковиду и гриппу не ухудшилась. Также он добавил, что предпосылок всплеска заболеваемости нет.

Ждать ли всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ в Белгородской области?
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#Кристина Семенчук#Ковид#Тест#ПЦР#Иконников#Стационар#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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