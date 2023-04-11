Белгородцы могут сдать экспресс-тест на ковид перед лечением в стационаре

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В ходе прямой линии к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась белгородка Оксана. Она рассказала, что ей 2 мая необходимо ложиться на операцию.
Нужно сдать ПЦР-тест, но он действует два дня, а впереди три дня майских праздников. Когда и как сдать тест?
Оксана
Иконников отметил, что тест можно сдать в субботу или воскресенье. Лаборатории работают.
Причём в настоящее время в соответствии с СанПиНом экспресс-тест также является легитимным документом для прохождения тестирования на ковид перед лечением в стационаре.
Андрей Иконников
Напомним, Иконников также заявил, что в Белгородской области ситуация по ОРВИ, ковиду и гриппу не ухудшилась. Также он добавил, что предпосылок всплеска заболеваемости нет.