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Белгородский вуз выиграл грант на создание и развитие центра трансфера технологий

11 апреля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Минобрнауки РФ подвело итоги конкурса на предоставление грантов для создания и развития центров трансфера технологий. Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова вошёл в число 20 образовательных учреждений и научных центров, получивших денежную поддержку.

По итогам грантового конкурса 20 учреждений образования и науки получат денежные дотации на развитие на своих базах Центров трансфера технологий. Такие центры ориентированы на выстраивание долгосрочного сотрудничества университетов и научных организаций с предприятиями реального сектора экономики.

Общий объём финансирования на создание и развитие центров в 2023 году составит более 235 млн рублей, в 2024 году — более 400 млн руб. Срок предоставления грантов — четыре года.

На конкурс в 2023 году поступило 58 заявок из 27 регионов страны. По результатам отбора победителями стали 20 образовательных учреждений, среди которых Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова.

Среди наиболее активных участников грантового конкурса отметили команду Белгородской области, а также Томской, Хабаровской областей, республик Татарстан и Башкортостан.

Белгородская область стала лидером по заявкам на конкурс президентских грантов
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#Анастасия Афанасенко#Минобрнауки#Грант#БГТУ им. Шухова#Наука#Белгородская область
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