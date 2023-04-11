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Белгородский министр здравоохранения рассказал о записи к окулистам

11 апреля 2023, 07:00
Фото: 1MI
Чиновник в очередной раз сообщил белгородцам, как попасть на приём к узким специалистам. Вопрос прозвучал в ходе прямого эфира.

10 апреля министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников провёл прямой эфир. Один из вопросов звучал так: «Как терапевт может решить, что пациенту нужен окулист?».

Чиновник отметил, что есть определённые заболевания, при которых необходима консультация узких специалистов.

Назначение ведёт лечащий врач. Закон один для всех. Лечащий врач — это терапевт, врач общей практики или педиатр. Если необходима консультация узких специалистов в плановом порядке, направление выдаёт лечащий врач. Если это экстренная ситуация, в каждой поликлинике есть кабинет неотложной скорой помощи. Если врач-офтальмолог ставит на диспансерный учёт, можно будет записаться самому.
Андрей Иконников

Напомним, ранее жители региона жаловались на проблемы с записью к врачам, особенно в Белгороде и Старом Осколе. Вопрос обсудили на оперсовещании с главой региона.

 

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#Кристина Семенчук#Окулист#Запись#Иконников#Узкие специалисты#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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