Белгородский министр здравоохранения рассказал о записи к окулистам

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10 апреля министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников провёл прямой эфир. Один из вопросов звучал так: «Как терапевт может решить, что пациенту нужен окулист?».
Чиновник отметил, что есть определённые заболевания, при которых необходима консультация узких специалистов.
Назначение ведёт лечащий врач. Закон один для всех. Лечащий врач — это терапевт, врач общей практики или педиатр. Если необходима консультация узких специалистов в плановом порядке, направление выдаёт лечащий врач. Если это экстренная ситуация, в каждой поликлинике есть кабинет неотложной скорой помощи. Если врач-офтальмолог ставит на диспансерный учёт, можно будет записаться самому.
Андрей Иконников
Напомним, ранее жители региона жаловались на проблемы с записью к врачам, особенно в Белгороде и Старом Осколе. Вопрос обсудили на оперсовещании с главой региона.