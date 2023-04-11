Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

Белгородские работники сферы образования получают наибольшую зарплату в ЦЧР

11 апреля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Белгородская область среди регионов Центрального Черноземья лидирует по величине средней начисленной номинальной зарплаты у сотрудников сферы образования. Размер зарплаты составляет почти 41,2 тыс. рублей, сообщает Белгородстат.

Белгородстат представил данные о социально-экономическом положении региона в первые два месяца 2023 года на фоне других субъектов Центрального Черноземья. Белгородская область стала лидером среди регионов Центрального Черноземья по уровню начисленной зарплаты работников сферы образования. Её размер — 41,2 тыс. рублей.

В среднем же уровень номинальной начисленной зарплаты в регионе составлял 48,7 тыс. рублей в январе–феврале 2023 года. В Курской области этот показатель равнялся 46,5 тыс. рублей, в Воронежской — 47,3 тыс. рублей, в Липецкой — почти 46 тыс. рублей, Тамбовской — 39,6 тыс. рублей. По указанному показателю работники сферы здравоохранения получали чуть более 45 тыс. рублей. В этом случае Белгородская область уступает только Воронежской.

Также специалисты подсчитали индекс промышленного производства в январе–феврале 2023 года к уровню аналогичного периода прошлого года. Он составил 101,8%. В Курской области индекс равняется 101,8%, Воронежской — 101,3%, в Липецкой области — 99,3%, в Тамбовской области — 105,3%.

В сфере строительства объём выполненных работ в регионе составил 14,2 млрд рублей. В соседней Курской и Воронежской областях — 15,7 млрд и чуть более 11 млрд рублей соответственно. В Липецкой области объём равняется 8,7 млрд рублей, а в Тамбовской — 4,2 млрд рублей.

За два месяца ввели 153,5 тыс. кв. метра жилых домов. Ввод жилья на 1 тыс. человек в Белгородской области составил 101,4 кв. метра, в Липецкой области — 138,6 кв. метра, в Курской — 116,1 кв. метра, Воронежской — 109,9 кв. метра, а в Тамбовской — 60,9 кв. метра.

Кроме того, в указанный период произвели 280,1 тыс. тонн скота и птицы, 117,6 тыс. тонн молока, 241,1 млн яиц. Средний надой на одну корову составил 1461 кг молока. Самый низкий показатель в этом случае у Тамбовской области — 1304 кг. В Курской, Воронежской и Липецкой областях — 1657 кг, 1483 кг и 1494 кг соответственно.

 

Белгородстат: средняя номинальная зарплата в Белгороде превысила 55 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Исследование: зарплата в белгородских сёлах превысила 41 тыс. рублейСредняя номинальная зарплата в Белгородской области в 2022 году выросла на 14,5%В мэрии рассказали, какой зарплаты ожидать белгородцам к 2028 году
#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Экономика#Зарплаты#Промышленное производство#Жилые дома#Товаропроизводители#Белгородстат
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия
Сегодня, 07:50
В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку
Сегодня, 04:56
Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
Сегодня, 06:29
Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей
Сегодня, 04:36