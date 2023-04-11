Белгородские работники сферы образования получают наибольшую зарплату в ЦЧР

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Белгородстат представил данные о социально-экономическом положении региона в первые два месяца 2023 года на фоне других субъектов Центрального Черноземья. Белгородская область стала лидером среди регионов Центрального Черноземья по уровню начисленной зарплаты работников сферы образования. Её размер — 41,2 тыс. рублей.
В среднем же уровень номинальной начисленной зарплаты в регионе составлял 48,7 тыс. рублей в январе–феврале 2023 года. В Курской области этот показатель равнялся 46,5 тыс. рублей, в Воронежской — 47,3 тыс. рублей, в Липецкой — почти 46 тыс. рублей, Тамбовской — 39,6 тыс. рублей. По указанному показателю работники сферы здравоохранения получали чуть более 45 тыс. рублей. В этом случае Белгородская область уступает только Воронежской.
Также специалисты подсчитали индекс промышленного производства в январе–феврале 2023 года к уровню аналогичного периода прошлого года. Он составил 101,8%. В Курской области индекс равняется 101,8%, Воронежской — 101,3%, в Липецкой области — 99,3%, в Тамбовской области — 105,3%.
В сфере строительства объём выполненных работ в регионе составил 14,2 млрд рублей. В соседней Курской и Воронежской областях — 15,7 млрд и чуть более 11 млрд рублей соответственно. В Липецкой области объём равняется 8,7 млрд рублей, а в Тамбовской — 4,2 млрд рублей.
За два месяца ввели 153,5 тыс. кв. метра жилых домов. Ввод жилья на 1 тыс. человек в Белгородской области составил 101,4 кв. метра, в Липецкой области — 138,6 кв. метра, в Курской — 116,1 кв. метра, Воронежской — 109,9 кв. метра, а в Тамбовской — 60,9 кв. метра.
Кроме того, в указанный период произвели 280,1 тыс. тонн скота и птицы, 117,6 тыс. тонн молока, 241,1 млн яиц. Средний надой на одну корову составил 1461 кг молока. Самый низкий показатель в этом случае у Тамбовской области — 1304 кг. В Курской, Воронежской и Липецкой областях — 1657 кг, 1483 кг и 1494 кг соответственно.