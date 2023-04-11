Белгородские работники сферы образования получают наибольшую зарплату в ЦЧР

В среднем же уровень номинальной начисленной зарплаты в регионе составлял 48,7 тыс. рублей в январе–феврале 2023 года. В Курской области этот показатель равнялся 46,5 тыс. рублей, в Воронежской — 47,3 тыс. рублей, в Липецкой — почти 46 тыс. рублей, Тамбовской — 39,6 тыс. рублей. По указанному показателю работники сферы здравоохранения получали чуть более 45 тыс. рублей. В этом случае Белгородская область уступает только Воронежской.