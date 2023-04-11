Белгородские пенсионеры смогут поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что мероприятие проводится в рамках движения по овладению компьютерными технологиями и людьми пожилого возраста.
Предполагается, что после чемпионата пенсионеры смогут получить государственные и муниципальные услуги через официальные интернет-порталы, помогут сформировать положительное общественное мнение о компьютерах и станут лучше разбираться в компьютерах и интернете.
В самом начале пенсионеры примут участие в состязании, после чего жюри выберут двух победителей, которые примут участие в областном чемпионате.