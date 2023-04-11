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Белгородские пенсионеры смогут поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью

11 апреля 2023, 17:19
Фото: 1MI
В муниципальном этапе X чемпионата примут участие порядка 10 пожилых абонентов «Комплексного центра социального обслуживания населения», сообщили в областном правительстве.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что мероприятие проводится в рамках движения по овладению компьютерными технологиями и людьми пожилого возраста.

Предполагается, что после чемпионата пенсионеры смогут получить государственные и муниципальные услуги через официальные интернет-порталы, помогут сформировать положительное общественное мнение о компьютерах и станут лучше разбираться в компьютерах и интернете.

В самом начале пенсионеры примут участие в состязании, после чего жюри выберут двух победителей, которые примут участие в областном чемпионате.

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#Компьютер#Пенсионеры#Общество#Белгородская область#Александра Склярова
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