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Белгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домов

11 апреля 2023, 11:39
Фото: Евгений Денисов ВК

Белгородцы требуют разобраться с красной лужей с химическим запахом

Жители региона просят предотвратить экологическую катастрофу. Красная «река» появилась в селе Казацкое в Красногвардейском районе в непосредственной близости от жилых домов. Глава района Анна Куташова сообщила, что профильные ведомства уже разбираются в ситуации.

Белгородцы в комментариях на странице губернатора просят разобраться с экологической катастрофой в селе Казацкое Красногвардейского района. В непосредственной близости от жилых домов появилась красная лужа с резким химическим запахом. Работой властей по решению проблемы обратившийся житель региона недоволен.

«В течение двух дней местной администрацией не предпринято попыток по выявлению причин её возникновения и устранения. Запах распространяется по всей улице», — написал мужчина.

Глава района Анна Куташова ответила, что вопрос уже прорабатывается. Однако мужчина утверждает, что это просто отписка. Дело в том, что аналогичное сообщение он уже получал. Куташова объяснила, что надзорные органы проинформированы.

Вопросом занимаются полиция и управление экоохотнадзора. Также уточнено место — источник, откуда произошёл слив. Оперативные мероприятия ведутся. Начальник управления Андрей Гоц тоже отреагировал на обращение белгородца.

«10 апреля 2023 года проведено выездное обследование совместно с сотрудниками полиции для уточнения фактов, указанных в комментарии. Информация подтвердилась, в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — заключил чиновник.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красногвардейский район#Анна Куташова#Андрей Гоц#Загрязнение#Экология#Слив#Жалоба
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