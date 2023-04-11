Белгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домов

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Белгородцы в комментариях на странице губернатора просят разобраться с экологической катастрофой в селе Казацкое Красногвардейского района. В непосредственной близости от жилых домов появилась красная лужа с резким химическим запахом. Работой властей по решению проблемы обратившийся житель региона недоволен.
«В течение двух дней местной администрацией не предпринято попыток по выявлению причин её возникновения и устранения. Запах распространяется по всей улице», — написал мужчина.
Глава района Анна Куташова ответила, что вопрос уже прорабатывается. Однако мужчина утверждает, что это просто отписка. Дело в том, что аналогичное сообщение он уже получал. Куташова объяснила, что надзорные органы проинформированы.
Вопросом занимаются полиция и управление экоохотнадзора. Также уточнено место — источник, откуда произошёл слив. Оперативные мероприятия ведутся. Начальник управления Андрей Гоц тоже отреагировал на обращение белгородца.
«10 апреля 2023 года проведено выездное обследование совместно с сотрудниками полиции для уточнения фактов, указанных в комментарии. Информация подтвердилась, в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — заключил чиновник.