Белгородская область получит 62,6 млн рублей на строительство деревни «Золотая осень»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:43
Правительство РФ направит финансирование в регионы на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. В списке получателей есть Белгородская область.
Региону выделят 62,6 млн рублей на строительство социальной деревни «Золотая осень». Появится она в Шебекинском горокруге. Предполагается, что выделенная сумма позволит завершить работы на два года раньше запланированного срока.
Сообщается, что средства получит и Курская область. Соседнему региону выделили 145 млн рублей на строительство дома-интерната.
Всего на создание соцучреждений для инвалидов и пожилых людей в федеральном бюджете предусмотрено более 22 млрд рублей. Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография».
Что касается «Золотой осени» в Белгородской области, то это должен быть пансионат, в котором пенсионеры смогут получить долговременный уход. Здесь пожилые люди смогут заниматься лечебной физкультурой, ходить на массаж.
Пансионат будет состоять из пяти коттеджей. Построят его на месте бывшего детского лагеря.