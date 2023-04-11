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Белгородская область получит 62,6 млн рублей на строительство деревни «Золотая осень»

11 апреля 2023, 09:12
Фото: 1MI
Деньги региону от правительства РФ направят в 2024 году. Это позволит раньше завершить строительство социальной деревни. Предполагается, что «Золотая осень» появится в Шебекинском горокруге.

Правительство РФ направит финансирование в регионы на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей. В списке получателей есть Белгородская область.

Региону выделят 62,6 млн рублей на строительство социальной деревни «Золотая осень». Появится она в Шебекинском горокруге. Предполагается, что выделенная сумма позволит завершить работы на два года раньше запланированного срока.

Сообщается, что средства получит и Курская область. Соседнему региону выделили 145 млн рублей на строительство дома-интерната.

Всего на создание соцучреждений для инвалидов и пожилых людей в федеральном бюджете предусмотрено более 22 млрд рублей. Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография».

Что касается «Золотой осени» в Белгородской области, то это должен быть пансионат, в котором пенсионеры смогут получить долговременный уход. Здесь пожилые люди смогут заниматься лечебной физкультурой, ходить на массаж.

Пансионат будет состоять из пяти коттеджей. Построят его на месте бывшего детского лагеря.

Социальную деревню для пожилых «Золотая осень» построят под Белгородом к 2024 году
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#Инна Рогова#Социальная деревня#Золотая осень#Строительство#Правительство РФ#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Касается каждого
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