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Белгородка пожаловалась на отсутствие шприцов в поликлинике областного центра

11 апреля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Жалобу женщина оставила главе регионального минздрава, который проводил прямой эфир. Чиновник ситуацию прокомментировал.

В ходе прямой линии к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась белгородка Валентина. Она поинтересовалась, почему при назначении инъекций для инвалидов в поликлинике №1 нет шприцов.

Купить лекарство, шприцы — очень непосильно для пенсионера.
Валентина

Чиновник отметил, что шприцы должны быть, ели оказывается медицинская помощь по программе ОМС.

Если это платные услуги и вы за это не платили, тогда может быть. А так по системе ОМС шприцы должны быть бесплатно. Если и была какая-то проблема, пишите, будем разбираться.
Андрей Иконников

Напомним, ранее стало известно, что белгородским льготникам закупили лекарств на 3 млрд рублей. 70% лекарств белгородцам доставляют на дом.

Рецептурные лекарства онлайн белгородцы стали покупать спустя месяц с начала проекта
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#Кристина Семенчук#Шприцы#Поликлиника#Прямая линия#Иконников#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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