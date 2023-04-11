Белгородка пожаловалась на отсутствие шприцов в поликлинике областного центра

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В ходе прямой линии к министру здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову обратилась белгородка Валентина. Она поинтересовалась, почему при назначении инъекций для инвалидов в поликлинике №1 нет шприцов.
Купить лекарство, шприцы — очень непосильно для пенсионера.
Валентина
Чиновник отметил, что шприцы должны быть, ели оказывается медицинская помощь по программе ОМС.
Если это платные услуги и вы за это не платили, тогда может быть. А так по системе ОМС шприцы должны быть бесплатно. Если и была какая-то проблема, пишите, будем разбираться.
Андрей Иконников
Напомним, ранее стало известно, что белгородским льготникам закупили лекарств на 3 млрд рублей. 70% лекарств белгородцам доставляют на дом.