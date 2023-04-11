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Белгородец незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранаты

11 апреля 2023, 18:45
Фото: 1MI
Теперь белгородцу грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.
Сюжет
СВО

Сотрудники белгородского управления ФСБ обнаружили у жителя посёлка Уразово Валуйского округа АК-74М с патронами, а также четыре гранаты.

Выяснилось, что все боеприпасы и оружие пригодны для использования. Мужчина приобрёл их у военнослужащего.

За незаконное приобретение и хранение оружия на белгородца завели уголовное дело. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в январе в Белгородской области возросло количество преступлений с оружием и взрывчаткой на 4100%. В Брянской и Курской областях также выросло число подобных правонарушений — на 1300% и 1233% соответственно.

Белгородская область лидирует в РФ по приросту преступлений с оружием и взрывчаткой
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#Александра Склярова#Оружие#Происшествия#СВО#Белгородская область
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