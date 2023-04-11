Белгородец незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранаты

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Сотрудники белгородского управления ФСБ обнаружили у жителя посёлка Уразово Валуйского округа АК-74М с патронами, а также четыре гранаты.
Выяснилось, что все боеприпасы и оружие пригодны для использования. Мужчина приобрёл их у военнослужащего.
За незаконное приобретение и хранение оружия на белгородца завели уголовное дело. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в январе в Белгородской области возросло количество преступлений с оружием и взрывчаткой на 4100%. В Брянской и Курской областях также выросло число подобных правонарушений — на 1300% и 1233% соответственно.