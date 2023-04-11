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Банк России выпустил памятную монету с изображением Валентины Терешковой

11 апреля 2023, 14:57
Фото: cbr.ru
Пресс-служба Банка России показала, как будет выглядеть памятная монета номиналом 3 рубля из серии «Космос». Выпуск серебряной монеты посвящён 60-летию первого полёта женщины-космонавта.

5 апреля 2023 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Она входит в серию «Космос» и посвящена событию 16 июня 1963 года, когда с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом на борту.

Валентина Терешкова с позывным Чайка провела в космосе почти трое суток и до сих пор является единственной женщиной, совершившей полёт в одиночку.

Памятная монета с рельефным портретом Терешковой в скафандре и изображением чайки имеет форму круга диаметром 39,0 мм и содержит 31,1 грамм чистого серебра 925 пробы. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты — изображения Земли, звёздного неба и абстрактных линий, символизирующих полёт, а также надпись «60-летие первого полёта в космос женщины-космонавта».

Как отметили в пресс-службе Банка России, выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Фото: cbr.ru
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#Анастасия Афанасенко#Памятная монета#День космонавтики#Банк россии#Общество#Валентина Терешкова
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