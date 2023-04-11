Банк России выпустил памятную монету с изображением Валентины Терешковой

5 апреля 2023 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Она входит в серию «Космос» и посвящена событию 16 июня 1963 года, когда с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом на борту.