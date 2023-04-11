Банк России выпустил памятную монету с изображением Валентины Терешковой

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
5 апреля 2023 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Она входит в серию «Космос» и посвящена событию 16 июня 1963 года, когда с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом на борту.
Валентина Терешкова с позывным Чайка провела в космосе почти трое суток и до сих пор является единственной женщиной, совершившей полёт в одиночку.
Памятная монета с рельефным портретом Терешковой в скафандре и изображением чайки имеет форму круга диаметром 39,0 мм и содержит 31,1 грамм чистого серебра 925 пробы. Тираж монеты — 3 тыс. штук.
На оборотной стороне монеты — изображения Земли, звёздного неба и абстрактных линий, символизирующих полёт, а также надпись «60-летие первого полёта в космос женщины-космонавта».
Как отметили в пресс-службе Банка России, выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений.