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За сделанные с высоты фото парка аттракционов в Белгороде оштрафовали оператора БПЛА

10 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI

Белгородца оштрафовали из-за запуска беспилотника

Нарушитель с беспилотника сфотографировал строительную площадку парка аттракционов. Фотографии попали в Сеть, где их и заметили правоохранители, сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
Сюжет
Штраф

Белгородец получил штраф за запуск беспилотника без соответствующего разрешения. Нарушитель сфотографировал строительную площадку парка аттракционов в Белгороде. Фото попали в Сеть, а делом заинтересовались правоохранительные органы.

Оператор запустил квадрокоптер, предварительно это не согласовав. Запуск осуществлялся на территории областного центра. Вскоре личность нарушителя установили. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Напомним, что запуск беспилотников в Белгородской области запрещён. В регионе также нельзя запускать фейерверки, хотя это предписание ранее жители региона неоднократно нарушали.

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