В Старом Осколе забит приют для животных, а под Белгородом пугаются собак с бирками

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как отметила замгубернатора Юлия Щедрина, больше всего обращений, которые касаются отлова животных, за прошедшую неделю поступило от жителей Старооскольского горокруга и Белгородского района.
По словам главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, жалобы по отлову безнадзорных животных были связаны с тем, что в предыдущие две недели был объявлен карантин по бешенству и обратно собак не выпускали.
С этой недели мы будем выпускать тех, кто содержался в питомнике, потому что он был полностью заполнен. Эта проблема должна уйти. В этом году мы запланировали расширение мощности нашего питомника-приюта в два раза. Нам нужно увеличить количество мест для содержания животных. Эту работу выполним до конца года.
Андрей Чесноков
О проблемах рассказал и руководитель Белгородского района Владимир Перцев. Он отметил, что люди жалуются на собак, которых выпускают обратно после приюта. При этом на территории муниципалитета только одна общественная организация, которая занимается отловом животных.
В этом и проблема. Нужно активизировать работу муниципального образования по работе с населением в части оказания помощи и развития общественного движения. Инициативных людей очень много.
Вячеслав Гладков
Глава региона Вячеслав Гладков также отметил, что в планах у правительства было помочь Губкину.
Область в очередной раз выполняет работу органов местного самоуправления. Строим каждый год приюты. Очень хотелось бы, чтобы муниципальные образования начали занимать более активные позиции.
Вячеслав Гладков