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В Старом Осколе забит приют для животных, а под Белгородом пугаются собак с бирками

10 апреля 2023, 06:36
Фото: 1MI

Белгородцы усиленно жалуются на бездомных собак

В ходе оперсовещания стало известно, что за последнюю неделю от белгородцев стало поступать больше обращений, которые связаны с отловом безнадзорных животных. Больше всего жаловались жители Старооскольского горокруга и Белгородского района. В последнем людей беспокоили собаки с бирками.

Как отметила замгубернатора Юлия Щедрина, больше всего обращений, которые касаются отлова животных, за прошедшую неделю поступило от жителей Старооскольского горокруга и Белгородского района.

По словам главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, жалобы по отлову безнадзорных животных были связаны с тем, что в предыдущие две недели был объявлен карантин по бешенству и обратно собак не выпускали.

С этой недели мы будем выпускать тех, кто содержался в питомнике, потому что он был полностью заполнен. Эта проблема должна уйти. В этом году мы запланировали расширение мощности нашего питомника-приюта в два раза. Нам нужно увеличить количество мест для содержания животных. Эту работу выполним до конца года.
Андрей Чесноков

О проблемах рассказал и руководитель Белгородского района Владимир Перцев. Он отметил, что люди жалуются на собак, которых выпускают обратно после приюта. При этом на территории муниципалитета только одна общественная организация, которая занимается отловом животных.

В этом и проблема. Нужно активизировать работу муниципального образования по работе с населением в части оказания помощи и развития общественного движения. Инициативных людей очень много.
Вячеслав Гладков

Глава региона Вячеслав Гладков также отметил, что в планах у правительства было помочь Губкину.

Область в очередной раз выполняет работу органов местного самоуправления. Строим каждый год приюты. Очень хотелось бы, чтобы муниципальные образования начали занимать более активные позиции.
Вячеслав Гладков
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