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В среднем белгородцы должны банкам по 271 тыс. рублей

10 апреля 2023, 14:59
Белгородская область не вошла в топ-20 российских регионов с наиболее низкой долей просроченной задолженности населения перед банками. Рейтинг субъектов опубликовало РИА «Новости».
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Кредиты

Доля просроченной задолженности белгородцев перед банками составила 4,81% по состоянию на 1 марта 2023 года. Это не самый низкий показатель. В общем рейтинге Белгородская область заняла 63-е место.

При этом доля просрочки за год к 1 марта увеличилась на 0,4 процентных пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в регионе составляет 271 тыс. рублей. Показатель за 12 месяцев изменился на 6,7%.

В соседней Воронежской области ситуация чуть лучше. Доля просроченной задолженности в регионе составила 4,72%, в Курской области — 4,73%. Другие регионы Центрального Черноземья — Тамбовская и Липецкая области — продемонстрировали показатели в 5,43% и 5,59% соответственно.

Задолженность россиян по ЖКУ за этот год выросла почти на 57 млрд рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Кредиты#Экономика#Задолженности#Банк#Ссуда
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