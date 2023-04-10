В среднем белгородцы должны банкам по 271 тыс. рублей

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Доля просроченной задолженности белгородцев перед банками составила 4,81% по состоянию на 1 марта 2023 года. Это не самый низкий показатель. В общем рейтинге Белгородская область заняла 63-е место.
При этом доля просрочки за год к 1 марта увеличилась на 0,4 процентных пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в регионе составляет 271 тыс. рублей. Показатель за 12 месяцев изменился на 6,7%.
В соседней Воронежской области ситуация чуть лучше. Доля просроченной задолженности в регионе составила 4,72%, в Курской области — 4,73%. Другие регионы Центрального Черноземья — Тамбовская и Липецкая области — продемонстрировали показатели в 5,43% и 5,59% соответственно.