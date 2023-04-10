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В Сети опубликовали кадры с последствиями обстрела Белгородской области

10 апреля 2023, 07:12
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
Накануне ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. В результате происшествия пострадали четыре домовладения. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Белгородский Андеграунд».
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Обстрел

В Сети опубликовали кадры с последствиями обстрела села Тишанка в Волоконовском районе. Населённый пункт попал под огонь ВСУ накануне. Первый раз ВСУ атаковали его утром, второй раз — в районе 12:30.

Пострадавших нет. Повреждения получили четыре домовладения. В домах выбило окна, посекло фасады и заборы. На месте происшествия работали оперативные службы.

Фото: Telegram-канал «Белгородский Андерграунд»

9 апреля ВСУ обстреляли Белгородскую область как минимум пять раз. В селе Вознесеновка пострадали два дома и сельхозпредприятие. Также под огнём были село Сподарюшино и посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.

Гладков сообщил подробности обстрела белгородского села
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения#СВО#Фотофакт#Тишанка
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