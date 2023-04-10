В Сети опубликовали кадры с последствиями обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Сети опубликовали кадры с последствиями обстрела села Тишанка в Волоконовском районе. Населённый пункт попал под огонь ВСУ накануне. Первый раз ВСУ атаковали его утром, второй раз — в районе 12:30.
Пострадавших нет. Повреждения получили четыре домовладения. В домах выбило окна, посекло фасады и заборы. На месте происшествия работали оперативные службы.
9 апреля ВСУ обстреляли Белгородскую область как минимум пять раз. В селе Вознесеновка пострадали два дома и сельхозпредприятие. Также под огнём были село Сподарюшино и посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге.