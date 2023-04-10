В РЭО поделились планами на проведение акции по переработке старой одежды

«Только представьте, как ваши переработанные джинсы и свитер обретают новую жизнь и оказываются на подиуме», — обратился к петербуржцам PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко. Он подчеркнул, что коллекцию можно будет увидеть на НМЭК уже 25 мая. Все неиспользованные отходы текстиля, которые сдадут петербуржцы в период акции, по словам Бойко, отправятся на переработку.