В РЭО поделились планами на проведение акции по переработке старой одежды

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Жителям Северной столицы, желающим принять участие в предстоящей акции, предлагают сдать в переработку старую одежду, на основе которой студенты — дизайнеры академии Штиглица разработают новую модную коллекцию. Об этом информирует gorod55.ru.
Сообщается, что акция по сбору старой одежды в Санкт-Петербурге намечена на период с 10 апреля по 10 мая, а коллекцию из собранных вещей можно будет увидеть в ходе Невского международного экологического конгресса (НМЭК).
«В мае в Петербурге будет проходить одно из важнейших мероприятий для отрасли по обращению с отходами — Невский международный экологический конгресс. РЭО готовит множество мероприятий, среди которых значится показ апсайклинг-коллекции одежды из отходов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также указал, что запланированная акция полностью вписывается в рамки, заданные принципами экономики замкнутого цикла, основная цель которых — превратить отходы в полезный ресурс с возможностью будущего возвращения в оборот.
Известно, что в Петербурге старую одежду будут собирать сразу в нескольких точках приёма. Там установят специальные боксы для сбора домашнего текстиля, обуви, сумок, аксессуаров, изделий из кожи и меха. Необходимо, чтобы сдаваемая одежда была чистой и в хорошем состоянии. Подробности акции представлены для изучения на сайте РЭО.
«Только представьте, как ваши переработанные джинсы и свитер обретают новую жизнь и оказываются на подиуме», — обратился к петербуржцам PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко. Он подчеркнул, что коллекцию можно будет увидеть на НМЭК уже 25 мая. Все неиспользованные отходы текстиля, которые сдадут петербуржцы в период акции, по словам Бойко, отправятся на переработку.
Кроме того, на площадке НМЭК Российский экологический оператор предложит вниманию посетителей документальный фильм на тему экономики замкнутого цикла, созданный при участии Первого канала. Совместно с галереей «Триумф» и арт-кластером «Таврида» будет проведена выставка об экологии и отходах. В 50 регионах состоятся субботники «Убери за собой». Также в рамках конгресса запланировано открытие молодежной мастерской переработки «Зеленый фургон», а под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» пройдет забег.