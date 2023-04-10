В Белгороде 10 апреля в 13:11 загорелись сухая трава и камыш. Возгорание произошло на улице Молодогвардейцев. К месту происшествия отправились пожарные. Выяснилось, что огонь распространился на площадь 30 кв. м. Потушили его уже в 13:27.