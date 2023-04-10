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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:11

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В МЧС ответили, что горело в Белгороде

10 апреля 2023, 12:09
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Сухая трава и камыш вспыхнули в Белгороде

Возгорание произошло на улице Молодогвардейцев в 13:11. На место происшествия прибыли пожарные. Огонь потушили в 13:27, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

В Белгороде 10 апреля в 13:11 загорелись сухая трава и камыш. Возгорание произошло на улице Молодогвардейцев. К месту происшествия отправились пожарные. Выяснилось, что огонь распространился на площадь 30 кв. м. Потушили его уже в 13:27.

 

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Напомним, что в Старом Осколе 31 марта произошёл пожар в торговом павильоне. Там обнаружили тело мужчины. Сотрудники следственного комитета организовали доследственную проверку по факту происшествия.

28 марта вечером в областном центре на улице 5 Августа сгорела «Лада Ларгус». Сообщение о пожаре спасателям поступило в 19:00. Ликвидировали возгорание в 19:20. О причинах происшествия не сообщалось.

В горевшем торговом павильоне в Белгородской области нашли тело мужчины
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Пожар#Происшествия#Сухая трава#Камыш#Пожарные#Новости Белгорода
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