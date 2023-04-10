Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Белгороде 10 апреля в 13:11 загорелись сухая трава и камыш. Возгорание произошло на улице Молодогвардейцев. К месту происшествия отправились пожарные. Выяснилось, что огонь распространился на площадь 30 кв. м. Потушили его уже в 13:27.
Напомним, что в Старом Осколе 31 марта произошёл пожар в торговом павильоне. Там обнаружили тело мужчины. Сотрудники следственного комитета организовали доследственную проверку по факту происшествия.
28 марта вечером в областном центре на улице 5 Августа сгорела «Лада Ларгус». Сообщение о пожаре спасателям поступило в 19:00. Ликвидировали возгорание в 19:20. О причинах происшествия не сообщалось.