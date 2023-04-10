В Кремле оценили решение об отмене парада 9 Мая в Белгороде

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что парад Победы в Белгороде в этом году проводить не станут, как и в прошлом. Проведение акции «Бессмертный полк» пока находится под вопросом. Глава региона тогда отметил, что главное — безопасность белгородцев, рисковать людьми никто не будет.