В Кремле оценили решение об отмене парада 9 Мая в Белгороде

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимать решения о проведении парадов в российских регионах должны сами губернаторы. Представитель Кремля добавил, что безопасность граждан должна быть в приоритете. Военный парад на 9 Мая в Москве запланирован.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что парад Победы в Белгороде в этом году проводить не станут, как и в прошлом. Проведение акции «Бессмертный полк» пока находится под вопросом. Глава региона тогда отметил, что главное — безопасность белгородцев, рисковать людьми никто не будет.
Аналогичное решение приняли и власти Курской области. Губернатор соседнего региона Роман Старовойт в ходе планёрки уведомил, что парада не будет и в Курске. Что касается «Бессмертного полка», решение о проведении акции пока не принято.