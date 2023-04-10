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В Кремле оценили решение об отмене парада 9 Мая в Белгороде

10 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решать, проводить парады Победы или нет, должны губернаторы. Парад в Москве при этом запланирован, пишут «Народные новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимать решения о проведении парадов в российских регионах должны сами губернаторы. Представитель Кремля добавил, что безопасность граждан должна быть в приоритете. Военный парад на 9 Мая в Москве запланирован.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что парад Победы в Белгороде в этом году проводить не станут, как и в прошлом. Проведение акции «Бессмертный полк» пока находится под вопросом. Глава региона тогда отметил, что главное — безопасность белгородцев, рисковать людьми никто не будет.

Аналогичное решение приняли и власти Курской области. Губернатор соседнего региона Роман Старовойт в ходе планёрки уведомил, что парада не будет и в Курске. Что касается «Бессмертного полка», решение о проведении акции пока не принято.

Парад 9 мая в Белгороде проводить не будут
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