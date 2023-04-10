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В Белгородской области усилили систему ПВО

10 апреля 2023, 13:23
В регионе стало вдвое больше комплексов противовоздушной обороны большой и средней дальности, а количество ЗРК увеличили в пять раз. Об этом сообщил генерал-лейтенант российской армии Андрей Дёмин газете «Красная Звезда».
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Пво

В Белгородской области увеличили подразделения ПВО и количество ракетных установок малой дальности. Противовоздушную оборону усилили и в других приграничных регионах.

Сообщается, что число подразделений ПВО увеличили вдвое, а количество ЗРК — в пять раз. Также больше ракетных установок и систем противовоздушной обороны стало в Курской и Брянской областях, уточнил генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

По словам военного, комплексы развёрнуты и на удалении до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника. Кроме того, в зонах дежурства действуют многофункциональные истребители.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Брянская область#Пво#Спецоперация#Система ПВО#ЗРК
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