В Белгородской области усилили систему ПВО

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белгородской области увеличили подразделения ПВО и количество ракетных установок малой дальности. Противовоздушную оборону усилили и в других приграничных регионах.
Сообщается, что число подразделений ПВО увеличили вдвое, а количество ЗРК — в пять раз. Также больше ракетных установок и систем противовоздушной обороны стало в Курской и Брянской областях, уточнил генерал-лейтенант Андрей Дёмин.
По словам военного, комплексы развёрнуты и на удалении до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника. Кроме того, в зонах дежурства действуют многофункциональные истребители.