В Белгородской области усилили систему ПВО

Сообщается, что число подразделений ПВО увеличили вдвое, а количество ЗРК — в пять раз. Также больше ракетных установок и систем противовоздушной обороны стало в Курской и Брянской областях, уточнил генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

