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В Белгородской области продают усадьбу с винным погребом

10 апреля 2023, 10:34
Фото: Авито
Особняк находится в селе Каплино Старооскольского горокруга. В доме оборудован винный погреб, бильярдная комната и спортивный зал. Информацию о продаже объекта разместили на сайте объявлений.
Сюжет
Роскошь

В Старооскольском горокруге продают усадьбу за 60 млн рублей. Площадь коттеджа составляет 750 кв. м., а площадь участка — 100 соток. Особняк расположен на берегу реки Оскол. От дома к реке обустроена дорога, на берегу оборудована набережная и места для купания и рыбалки.

В доме находится винный погреб, спортивный зал, бильярдная комната, комната отдыха, рабочий кабинет, зал, кухня и три спальни. В каждой комнате есть ванная комната и гардероб. Кроме того, на участке расположен отапливаемый гараж на два авто, летняя кухня и баня.

Фото: Авито

Напомним, что в Старом Осколе также пытаются продать особняк с зимним садом, сауной и оружейной комнатой. Дом покупателю обойдётся в 130 млн рублей. Площадь постройки составляет 1973 кв. м. Во дворе дома находится два теннисных корта и футбольная площадка.

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#Алина Харина#Особняк#Жилая недвижимость#Продажи#Объявление#Общество#Роскошь#Старый Оскол
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