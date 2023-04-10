В Белгородской области продают усадьбу с винным погребом

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Старооскольском горокруге продают усадьбу за 60 млн рублей. Площадь коттеджа составляет 750 кв. м., а площадь участка — 100 соток. Особняк расположен на берегу реки Оскол. От дома к реке обустроена дорога, на берегу оборудована набережная и места для купания и рыбалки.
В доме находится винный погреб, спортивный зал, бильярдная комната, комната отдыха, рабочий кабинет, зал, кухня и три спальни. В каждой комнате есть ванная комната и гардероб. Кроме того, на участке расположен отапливаемый гараж на два авто, летняя кухня и баня.
Напомним, что в Старом Осколе также пытаются продать особняк с зимним садом, сауной и оружейной комнатой. Дом покупателю обойдётся в 130 млн рублей. Площадь постройки составляет 1973 кв. м. Во дворе дома находится два теннисных корта и футбольная площадка.