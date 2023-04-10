В Белгородской области продают усадьбу с винным погребом

В доме находится винный погреб, спортивный зал, бильярдная комната, комната отдыха, рабочий кабинет, зал, кухня и три спальни. В каждой комнате есть ванная комната и гардероб. Кроме того, на участке расположен отапливаемый гараж на два авто, летняя кухня и баня.